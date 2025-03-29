Клановая экстрадиция

Вице-президент Сара Дутерте угрожала заказным убийством президенту и его родным в случае своей насильственной смерти. Теперь ей грозит импичмент. Экс-президент Родриго Дутерте призывал армию и полицию «защитить конституцию». Теперь он предстанет перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Политическая жизнь Филиппин последнего времени напоминает сериал, у авторов которого очень бурная фантазия. Кроме политики в этом сериале — тысячи убийств и непростые семейные отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Февраль 2023 года. Активисты уничтожают объемные карикатурные портреты президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и вице-президента Сары Дутерте, отмечая таким образом 37-ю годовщину революции, в результате которой был свергнут президент Фердинанд Маркос-старший

Фото: Ezra Acayan / Getty Images Февраль 2023 года. Активисты уничтожают объемные карикатурные портреты президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и вице-президента Сары Дутерте, отмечая таким образом 37-ю годовщину революции, в результате которой был свергнут президент Фердинанд Маркос-старший

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Текст: Алексей Алексеев

От Манилы до Гааги

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали в аэропорту Манилы 11 марта 2025 года, когда он прилетел в страну из Гонконга. Задержание было произведено на основании ордера МУС. Дутерте обвиняют в преступлениях против человечности в ходе так называемой «войны с наркотиками» в период его правления. Вскоре после ареста он был экстрадирован в Нидерланды и в настоящее время находится в следственном изоляторе МУС в Схевенингене.

14 марта он впервые предстал перед Международным уголовным судом. Начало слушаний по его делу назначено на 23 сентября 2025 года. А пока к 4 апреля стороны обвинения и защиты должны представить Международному уголовному суду в Гааге свои доказательства. Сторона обвинения уже начала это делать.

Интересы Родриго Дутерте в суде будут представлять адвокаты из нескольких стран. Вице-президент Филиппин Сара Дутерте, дочь арестованного, заявляет, что процесс выбора филиппинского адвоката еще не закончен. После ареста отца она вылетела в Гаагу, где планирует оставаться до тех пор, пока не будет окончательно решен вопрос с командой защиты.

Палата представителей филиппинского парламента дала экс-президенту разрешение на выезд в 16 стран — на случай, если ему будет разрешено выйти на свободу под залог до начала слушаний. Власти Китайской Народной Республики официально опровергли появившиеся в мировой прессе сообщения о том, что Родриго Дутерте обращался с прошением о политическом убежище в КНР.

Демонстрации сторонников экс-президента, участники которых протестуют против его ареста и привлечения к суду, проходят как на Филиппинах, так и в Нидерландах, где в них участвуют филиппинские гастарбайтеры. 28 марта экс-президенту исполняется 80 лет, в связи с чем полиция Филиппин объявила о принятии дополнительных мер безопасности в этот день.

Возможно, МУС никогда не добрался бы до экс-президента, не поссорься две главные политические династии Филиппин — Дутерте и Маркосы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пресс-конференция президента Филиппин Фердинанда Маркоса. Январь 1986 года, до революции и его свержения остался месяц Фото: Romeo Ranoco 86052116 ADDRESSING ELECTION MANILA PHILIPPINES PRESS CONF; Marcos, Ferdinand Ferdinand / Romeo Ranoco 86052116 ADDRESSING ELECTION MANILA PHILIPPINES PRESS CONF; Marcos, Ferdinand Ferdinand / Reuters Имельда Маркос (в центре) — бывшая первая леди Филиппин, бывшая обладательница самой большой в мире коллекции женских туфель Фото: Eloisa Lopez / Reuters Бронзовый портрет Фердинанда Маркоса-старшего можно увидеть в центре филиппинской столицы в составе инсталляции «Галерея президентов» Фото: Коммерсантъ / Алексей Алексеев / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Пресс-конференция президента Филиппин Фердинанда Маркоса. Январь 1986 года, до революции и его свержения остался месяц Фото: Romeo Ranoco 86052116 ADDRESSING ELECTION MANILA PHILIPPINES PRESS CONF; Marcos, Ferdinand Ferdinand / Romeo Ranoco 86052116 ADDRESSING ELECTION MANILA PHILIPPINES PRESS CONF; Marcos, Ferdinand Ferdinand / Reuters Имельда Маркос (в центре) — бывшая первая леди Филиппин, бывшая обладательница самой большой в мире коллекции женских туфель Фото: Eloisa Lopez / Reuters Бронзовый портрет Фердинанда Маркоса-старшего можно увидеть в центре филиппинской столицы в составе инсталляции «Галерея президентов» Фото: Коммерсантъ / Алексей Алексеев / купить фото

Первая эпоха Маркосов

Действующего президента Филиппин зовут Фердинандом Ромуальдесом Маркосом-младшим. Он также известен как Бонгбонг Маркос, или ПББМ, или ББМ, а близкие друзья и родственники называют его Бонггетс. Прозвище «Бонгбонг» точно перевести на русский язык невозможно, но для филиппинцев оно звучит уменьшительно-ласкательно.

Действующий президент Филиппин, его отец, дед и прадед родились в провинции Северный Илокос. Прадед президента по отцу Фабиан Маркос-и-Галимба после Филиппинской революции 1896–1898 годов занимал пост гобернадорсильо (главы муниципалитета). Дед Бонгбонга по отцу Мариано Маркос был депутатом органа законодательной власти Островного правительства Филиппинских островов с 1925 по 1931 год. В тот период Филиппины были неинкорпорированной территорией США. Отец Фердинанда Маркоса-младшего, Фердинанд Эммануэль Эдралин Маркос, правил страной 21 год — с 1965-го по 1986-й. Это время было ознаменовано разгулом коррупции и масштабными нарушениями прав человека. В феврале 1986 года он был свергнут в результате так называемой Желтой революции, бежал из страны и в 1989-м умер в изгнании, на Гавайских островах.

В рейтинге клептократов, опубликованном в 2004 году организацией Transparеncy International (деятельность которой признана в России нежелательной), Фердинанд Маркос занимал первое место. Сумма украденных им средств оценивалась в $5–10 млрд.

Созданная после свержения Фердинанда Маркоса Президентская комиссия по добросовестному управлению (PCGG) в 2016 году сообщала, что в результате ее деятельности удалось изъять у Маркосов и их сообщников и вернуть в собственность государства нечестно нажитое имущество (депозиты в швейцарских банках, ценные бумаги, недвижимость, картины, ювелирные изделия) на общую сумму 170 млрд филиппинских песо (около $3,6 млрд).

Супруга Маркоса-старшего Имельда Ремедиос Визитасьон Тринидад Ромуальдес Маркос прославилась в первую очередь своей коллекцией обуви, обнаруженной в результате штурма президентского дворца в 1986 году. В коллекции насчитали 3 тыс. пар туфель. Впрочем, некоторые специалисты сомневаются в такой оценке и считают, что туфель было всего 1200 пар. 749 пар из коллекции бывшей первой леди можно увидеть сейчас в музее обуви города Марикина, входящего в Манильскую конгломерацию. Кроме обуви Имельда Маркос также собирала одежду, сумочки, старинные картины и скульптуры, драгоценности.

В период правления мужа она сначала занимала скромную должность председателя правления Культурного центра Филиппин. Затем стала курировать проекты реновации и совершать многочисленные зарубежные визиты, представляя интересы страны. В 1975 году муж назначил ее губернатором Манильской агломерации, годом позже — министром по вопросам поселений, в 1978-м она стала депутатом Временного национального конгресса Филиппин.

Сестра Фердинанда Маркоса-старшего Элизабет Маркос Кеон с 1971 по 1983 год занимала пост губернатора провинции Северный Илокос, откуда родом ее семья. Она вышла в отставку по состоянию здоровья и в декабре 1986-го скончалась. Брат не смог побывать на ее похоронах из-за угрозы ареста.

Другая сестра президента, Фортуна Маркос Барба, и ее муж Марселино Барба сделали состояние на лесозаготовках по предоставленным президентом концессиям.

Младший брат президента доктор Пасифико Маркос был врачом по образованию. В 1971 году старший брат назначил его главой национальной системы медицинского страхования, взносы в которую делают все работающие филиппинцы. Кроме того, Пасифико был успешным бизнесменом. Ему принадлежало около 50 компаний, занимающихся самыми разными видами бизнеса. Политикой он в отличие от родственников не интересовался. После революции 1986 года Пасифико остался в стране.

Мария Имельда Хосефа Ремедиос «Имее» Маркос Моноток, старшая дочь Фердинанда и Имельды, с юных лет показывала себя талантливым управленцем. В 22-летнем возрасте она возглавила Кабатаанг барангай — созданную ее отцом структуру, представляющую интересы молодежи в местном самоуправлении. В 1984 году она стала депутатом Палаты представителей (нижней палаты парламента) от провинции Северный Илокос и сохраняла депутатский мандат до свержения отца. Имее Маркос также занималась продюсированием кинофильмов и другими культурными инициативами. В феврале 1986 года она вместе с мужем бежала в Марокко.

Во время президентской кампании Фердинанда Маркоса-старшего в 1965 году был снят пропагандистский фильм о нем. В этом фильме восьмилетний Фердинанд-младший говорил о том, что мечтает о карьере во власти: «Дорогие друзья, леди и джентльмены. Я — Бонгбонг Маркос. Когда я вырасту, я хочу быть политиком. Я буду служить моей стране, особенно бедным людям. И я дам им много риса и другой еды. Я дам им много-много лекарств и одежды. А их детям я дам много игрушек, так что они не будут больше плакать».

Маркосу-младшему удалось исполнить детскую мечту. В 1977 году 22-летний Бонгбонг занял пост вице-губернатора провинции Северный Илокос. В 1983-м он сменил свою тетю на посту губернатора. Затем политическую карьеру Маркоса-младшего на время прервала Желтая революция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Паоло Дутерте был избран в парламент в 2019 году, когда его отец был президентом страны Фото: Erik De Castro / Reuters Мэр города Давао Себастьян Дутерте, младший брат вице-президента Сары Дутерте Фото: @basteduterteofficial Следующая фотография 1 / 2 Паоло Дутерте был избран в парламент в 2019 году, когда его отец был президентом страны Фото: Erik De Castro / Reuters Мэр города Давао Себастьян Дутерте, младший брат вице-президента Сары Дутерте Фото: @basteduterteofficial

Дутерте

Родриго Роа Дутерте родился 28 марта 1945 года. В следующем месяце его отец Висенте Гонсалес Дутерте был назначен мэром города Данао в провинции Себу. В 1959–1965 годах Висенте Дутерте был губернатором провинции Давао. После избрания Фердинанда Маркоса президентом в 1965 году Дутерте получил должность в правительстве страны — секретаря, курирующего Министерство внутренних дел и местные органы власти. В 1968-м он скончался от сердечного приступа.

Дядя Родриго Рамон Дутерте с 1957 по 1959 год был мэром города Себу, а с 1983-го по 1986-й эту же должность занимал его сын Рональд, двоюродный брат Родриго.

«Я рос в атмосфере политики, так как мой отец был губернатором. Поэтому я хорошо подготовлен к решению проблем людей»,— сказал в одном из интервью Родриго Дутерте.

До 1986 года он делал карьеру в прокуратуре, а после свержения президента Маркоса был назначен исполняющим обязанности вице-мэра города Давао. В 1988-м он победил на выборах мэра города и занимал эту должность на протяжении десяти лет. В 2001 году он был снова избран на этот пост и пробыл на нем до 2010-го, причем в 2007-м вице-мэром стала его дочь Сара Дутерте. В 2010 году отец с дочерью поменялись местами — она стала мэром, он — вице-мэром. Перестановка потребовалась из-за того, что закон ограничивал срок непрерывного пребывания в должности мэра.

1 июля 2011 года во время сноса домов в квартале трущоб местные жители вступили в схватку с командой по демонтажу и полицией. Прибывшая на место событий Сара Дутерте потребовала остановить снос.

Когда шериф Абе Андрес сказал, что выполняет распоряжение суда, мэр Дутерте четыре раза ударила его по лицу. Присутствие съемочной группы телеканала ABS-CBN ее не смутило.

Шериф попал в больницу. Для мэра этот инцидент последствий не имел.

В 2013 году Родриго Дутерте вернулся на пост мэра, но на этот раз взял себе в вице-мэры не дочь, а сына Паоло. Паоло «Пулонг» Циммерман Дутерте до того в течение пяти лет был простым депутатом органа местного самоуправления.

В мае 2016-го Родриго Дутерте выиграл президентские выборы и 30 июня вступил в должность президента. Оставшийся вакантным пост мэра Давао опять заняла Сара Дутерте, а Паоло продолжил трудиться вице-мэром. В 2019 году он был избран в нижнюю палату парламента.

После того как Паоло стал парламентарием, пост вице-мэра при сестре-мэре занял младший брат — Себастьян Циммерман Дутерте. С 2022-го Себастьян Дутерте — мэр Давао.

Во время предвыборной кампании Родриго Дутерте обещал избирателям в течение полугода после прихода к власти очистить страну от коррупции и преступности, в первую очередь — от наркобизнеса.

«Я дам вам медаль»

В 2009 году филиппинская правозащитная организация Комиссия по правам человека сообщила о систематической практике внесудебных казней в городе Давао, которым руководил Родриго Дутерте. Доклад организации был передан в офис омбудсмена Филиппин. Причастность мэра города к убийствам не была доказана. Омбудсмен Мерседитас Гутьеррес признала виновными в халатности 21 полицейского. Они были оштрафованы на месячный оклад.

Убийства преступников совершала группа сотрудников полиции Давао, первоначально называвшаяся «Парни ламбады». Позднее группу стали называть «эскадроном смерти Давао». Кроме полицейских в нее входили также бывшие боевики из антиправительственных формирований.

15 сентября 2016 года, менее чем через три месяца после вступления Родриго Дутерте в должность президента, полицейский Эдгар Матобато дал показания юридической комиссии Сената (верхней палаты парламента) Филиппин. Он заявил, что был в «эскадроне смерти Давао» с 1988 по 2003 год и за это время убил около 50 человек по прямому приказу мэра Дутерте.

Матобато рассказал: «Наша работа заключалась в том, чтобы убивать преступников, насильников, торговцев (наркотиками) и грабителей. Мы убивали людей почти ежедневно». Например, виновного в похищении человека с целью выкупа «Парни ламбады» скормили крокодилу.

Матобато также показал, что в 1993 году был свидетелем того, как Дутерте выпустил две обоймы из пистолета-пулемета «Узи» в сотрудника Национального бюро расследований. По указанию Дутерте, если верить Матобато, был убит радиоведущий Хун Пала, раскритиковавший мэра в эфире.

Всего на счету «эскадрона смерти» в Давао было около 1 тыс. убийств.

Главой «эскадрона смерти» Матобато назвал Артуро Ласканьяса. Тот признал обвинение ложью и заявил, что никакого «эскадрона смерти» не существует, его выдумали журналисты ради шумихи. Но уже в марте 2017 года Ласканьяс под присягой дал другие показания. «Эскадрон смерти» существовал, он был его командиром, выполняя приказы Дутерте и лично убив около 200 человек. Мэр Дутерте ежемесячно выплачивал ему по 100 тыс. песо (около $2 тыс.) на протяжении двух десятилетий.

Главный юрисконсульт президента назвал показания Ласканьяса «сфабрикованными».

Хотя Родриго Дутерте отрицал убийства по его приказу в период пребывания в должности мэра Давао, после победы на президентских выборах он предложил жителям страны бороться с наркоторговцами именно такими методами. 5 июня 2016 года на митинге в Давао, транслировавшемся по телевидению, он призывал сограждан сообщать о преступниках в полицию, а тех, у кого есть оружие, вершить правосудие самостоятельно.

Если наркоторговец сопротивляется аресту или отказывается идти в полицейский участок, а вместо этого угрожает гражданину пистолетом или ножом, «вы можете убить его», говорил Дутерте: «Застрелите его, и я дам вам медаль».

В феврале 2018 года Международный уголовный суд начал предварительное расследование против президента Филиппин по подозрению в преступлениях против человечности в ходе объявленной им «войны с наркотиками». 14 марта Родриго Дутерте объявил о выходе страны из МУС. Официально страна вышла из МУС 17 марта 2019 года.

По данным Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками, с июля 2016-го по 31 января 2022 года было проведено в общей сложности 226 662 операций по противодействию наркоторговле. Около 327 039 человек были арестованы, еще 6229 — погибли. В числе задержанных были 396 выборных государственных должностных лиц и 136 военнослужащих и сотрудников полиции. В опубликованном в 2020 году докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в качестве консервативной оценки названа большая цифра убитых — 8663. Оценки правозащитных организаций еще выше — до 30 тыс. погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сенатор Имее Маркос впервые была избрана в парламент в 1984 году, но в 1986-м ей пришлось сделать перерыв в политической карьере в связи с бегством из страны (слева на фото — ее младший брат, действующий президент Филиппин) Фото: Erik De Castro / Reuters Анхело Маркос Барба, двоюродный брат президента, депутат нижней палаты парламента Филиппин Фото: @AngeloMarcosBarba Фердинанд Александр Маркос III, внук экс-президента, сын президента, депутат нижней палаты парламента Филиппин Фото: @Ferdinand-Alexander-Sandro-Araneta-Marcos-III Вице-президент Филиппин Сара Дутерте поднимает руку избранного президента Фердинанда Маркоса-младшего в день его инаугурации. 30 июня 2022 года. Их союз оценивают как «удачный политический брак по расчету» Фото: Eloisa Lopez / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Сенатор Имее Маркос впервые была избрана в парламент в 1984 году, но в 1986-м ей пришлось сделать перерыв в политической карьере в связи с бегством из страны (слева на фото — ее младший брат, действующий президент Филиппин) Фото: Erik De Castro / Reuters Анхело Маркос Барба, двоюродный брат президента, депутат нижней палаты парламента Филиппин Фото: @AngeloMarcosBarba Фердинанд Александр Маркос III, внук экс-президента, сын президента, депутат нижней палаты парламента Филиппин Фото: @Ferdinand-Alexander-Sandro-Araneta-Marcos-III Вице-президент Филиппин Сара Дутерте поднимает руку избранного президента Фердинанда Маркоса-младшего в день его инаугурации. 30 июня 2022 года. Их союз оценивают как «удачный политический брак по расчету» Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Маркосы плюс Дутерте

В 1991 году членам семьи сбежавшего диктатора Маркоса разрешили вернуться на Филиппины. И они вновь занялись политикой. Уже в 1992-м жена бывшего президента Имельда Маркос приняла участие в президентских выборах и получила 10,32% голосов — это был пятый результат.

Она дважды становилась депутатом нижней палаты парламента — в 1995–1998 годах от провинции Лейте, в 2010–2016 годах — от провинции Северный Илокос.

Их с Фердинандом Маркосом-старшим дочь Имее успела побывать депутатом парламента еще в 1984–1986-м (в эти годы парламент был однопалатным). В период с 1998 по 2007 год она избиралась депутатом нижней палаты парламента, с 2010 по 2019 год — губернатором все той же родной Маркосам провинции Северный Илокос, а с 2019-го по настоящее время заседает в Сенате. После ухода Имее Маркос с поста губернатора провинцию Северный Илокос возглавил ее сын Мэтью Маркос Маноток.

На губернаторском посту побывал в 2007–2010 годах Майкл Маркос Кеон, сын Элизабет Маркос Кеон, кузен действующего президента Филиппин. Сейчас Майкл занимает должность мэра города Лаоаг, столицы провинции… да, разумеется, Северный Илокос.

Анхело Маркос Барба, еще один кузен Бонгбонга Маркоса, с 2019 года представляет Северный Илокос в нижней палате парламента. А с 2022-го в нижней палате заседает и старший сын действующего президента — Фердинанд Александр «Сандро» Маркос III.

Сам Бонгбонг Маркос еще в 1992 году стал депутатом нижней палаты парламента от семейной провинции и оставался им до 1995-го. С 1998 по 2007 год он был губернатором родной провинции. В 2007-м, передав пост двоюродному брату, вернулся в нижнюю палату парламента. В 2010 году стал сенатором, в 2016-м — неудачно баллотировался в вице-президенты.

Конституция Филиппин 1987 года ограничивает возможность пребывания в должности президента страны одним сроком. Поэтому в 2022-м Родриго Дутерте не имел возможности переизбраться. Фамилию Дутерте на выборах представляла его дочь Сара.

Сначала Сара претендовала на президентский пост, но потом изменила свои намерения, решив баллотироваться в вице-президенты. Это случилось по договоренности с кланом Маркосов.

Кандидатом в президенты был выдвинут Бонгбонг Маркос, и представители двух главных политических династий страны пошли на выборы как единая команда — UniTeam. Сенатор Имее Маркос назвала этот союз «браком, который заключен на небесах». А вот Родриго Дутерте этот альянс не нравился, он называл Маркоса «слабым лидером». Дочь не послушала отца.

Политическая свадьба и политический развод

На Филиппинах за президента и вице-президента голосуют отдельно. Фердинанд Маркос-младший получил 58,77% голосов. Сара Дутерте — 61,53% голосов. Впервые после свержения Маркоса-старшего президент и вице-президент были избраны большинством голосов избирателей.

Выборы состоялись 9 мая, а уже 12 мая между политическими «супругами» возникли первые разногласия. В тот день Сара Дутерте заявила, что до выборов ей был обещан портфель министра обороны, а вместо этого избранный президент намерен сделать ее министром образования. Хотя госпожа Дутерте и утверждала, что не планирует заниматься интригами и во имя стабильности примет пост министра образования, трудно судить, насколько искренним было ее заявление.

Одним из менеджеров избирательной кампании Сары Дутерте был Мартин Ромуальдес, племянник Имельды Маркос. До того как его двоюродный брат стал президентом, Мартин Ромуальдес был лидером большинства в Палате представителей, а после стал спикером нижней палаты парламента.

17 мая 2023 года Палата представителей проголосовала за то, чтобы отправить в отставку бывшего президента страны Глорию Арройо с поста старшего вице-спикера палаты. Вместо этого ей был предложен пост более низкого ранга — вице-спикера. Официально изменение обязанностей госпожи Арройо объяснялось намерением снять с нее излишнюю нагрузку — в то время ей было 75 лет. Но ходили слухи, что бывший президент замышляла сбросить Мартина Ромуальдеса с поста спикера и занять его место.

Глория Арройо была почетным председателем правящей партии «Лакас — христиано-мусульманские демократы» (Lakas–CMD). Должность председателя партии занимала Сара Дутерте, президента партии — Мартин Ромуальдес.

19 мая Сара Дутерте назвала случившееся «отвратительными политическими играми», заявив, что не может служить стране в таких «токсичных» условиях, ушла с поста председателя Lakas-CMD и вышла из партии. Еще через два дня она разместила в социальной сети пост туманного содержания, обвинив в оскорблении политика, которого не стала называть по имени. В тот же день Мартин Ромуальдес, вероятно, тот самый неназванный по имени политик, заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в нижней палате парламента и снять его с поста спикера будут подавлены в зародыше.

5 июня во время выступления в Министерстве образования Сара Дутерте, упоминая президента, пропустила его вторую фамилию (на Филиппинах, как и в других испаноязычных странах, человек носит две фамилии — отца и матери). Вторая фамилия Фердинанда Маркоса-младшего — Ромуальдес.

В сентябре 2023 года при обсуждении бюджета на 2024-й выяснилось, что в 2022-м администрация вице-президента потратила 125 млн песо ($2,3 млн) из секретных фондов в течение 11 дней, а в 2023 году размер секретных фондов для работы со спецслужбами составлял 500 млн песо ($9 млн).

На претензии в свой адрес Сара Дутерте отвечала, что тот, кто против секретных фондов,— враг мира, враг государства. На 2024 год секретные фонды администрации вице-президента и другим структурам выделены не были.

В ноябре отец вступился за дочь. Родриго Дутерте назвал Палату представителей «прогнившей институцией». Спикер Ромуальдес призвал дать отпор всем, кто порочит нижнюю палату парламента. В январе 2024 года Родриго Дутерте назвал президента Маркоса «бангагом» (примерно переводится как «находящийся в состоянии наркотического опьянения), заявив, что тот хочет стать диктатором, как его покойный отец. Мэр города Давао Себастьян Дутерте поддержал сестру и отца и призвал президента Филиппин подать в отставку. В конце месяца Сара Дутерте постаралась разрядить ситуацию, сказав президенту, что не во всем согласна с родственниками.

Впоследствии и президент, и вице-президент официально заявляли, что между ними нет разногласий. Но в апреле против Сары Дутерте выступила первая леди Филиппин Лиза Аранета Маркос. Она обвинила вице-президента в том, что та позволяет своему отцу порочить ее мужа. Первая леди сказала, что ее глубоко ранил тот факт, что Сара Дутерте присутствовала на митинге, на котором Родриго Дутерте произнес слово «бангаг». Вскоре после этого президент Маркос заявил, что не видит смысла в лишении Сары Дутерте портфеля министра образования. В июне вице-президент подала в отставку с поста министра.

Затем у вице-президента возникла еще одна проблема. Аудиторская проверка показала, что из выделенных ей из секретных фондов в 2022 году 125 млн песо и в 2023-м 500 млн песо непонятно на что были потрачены соответственно 73 млн песо ($1,34 млн) и 164 млн песо ($2,95 млн). Когда вице-президента попросили отчитаться, она отказалась детально объяснять, на что были израсходованы деньги, вместо этого обвинив президентскую администрацию в заговоре против нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший полицейский и бывший киллер Эдгар Матобато дает показания во время слушаний в Сенате Филиппин Фото: Romeo Ranoco / Reuters Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов встречают самолет с бывшим президентом Филиппин Родриго Дутерте в аэропорту Амстердам-Гаага Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте дает показания Международному уголовному суду по видеосвязи. Слева — его адвокат Сальвадор Медиалдеа Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters Демонстрация сторонников экс-президента Филиппин у следственного изолятора МУС в Схевенингене Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Участник демонстрации протеста против ареста экс-президента Дутерте с фигуркой президента Фердинанда Маркоса-младшего Фото: Aaron Favila / AP Столкновение полиции с участниками акции протеста против ареста и экстрадиции экс-президента Дутерте Фото: Aaron Favila / AP Следующая фотография 1 / 6 Бывший полицейский и бывший киллер Эдгар Матобато дает показания во время слушаний в Сенате Филиппин Фото: Romeo Ranoco / Reuters Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов встречают самолет с бывшим президентом Филиппин Родриго Дутерте в аэропорту Амстердам-Гаага Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте дает показания Международному уголовному суду по видеосвязи. Слева — его адвокат Сальвадор Медиалдеа Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters Демонстрация сторонников экс-президента Филиппин у следственного изолятора МУС в Схевенингене Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Участник демонстрации протеста против ареста экс-президента Дутерте с фигуркой президента Фердинанда Маркоса-младшего Фото: Aaron Favila / AP Столкновение полиции с участниками акции протеста против ареста и экстрадиции экс-президента Дутерте Фото: Aaron Favila / AP

Горячая фаза конфликта

В октябре вице-президент Дутерте на пресс-конференции обвинила президента в отсутствии четкой государственной политики, плана действий, из-за чего в стране бушует инфляция, а продовольственная безопасность Филиппин под угрозой.

«Это не моя вина, что мы находимся на этой дороге в ад»,— сказала Сара Дутерте.

Она также заявила, что сообщила члену семьи Маркоса, что прикажет эксгумировать и бросить в Южно-Китайское море тело бывшего президента Фердинанда Маркоса-старшего (которого Родриго Дутерте разрешил похоронить на кладбище героев), если президент и его единомышленники не прекратят на нее нападать.

Сара Дутерте также сказала, что отношения между ней и Маркосом-младшим были «токсичными» еще до того, как они поссорились.

Она вспомнила эпизод, который произошел во время церемонии в честь окончания военного учебного заведения. Вице-президент не уточнила, какого именно. Один из выпускников спросил Маркоса, может ли он получить президентские часы в подарок. «Зачем мне отдавать тебе мои часы?» — ответил президент. По словам Дутерте, в этот момент она его так возненавидела, что ей захотелось отрезать ему голову.

23 ноября 2024 года вице-президент Сара Дутерте заявила на пресс-конференции, что разговаривала с наемным убийцей и поручила ему убить президента Маркоса, первую леди Лизу Аранета Маркос и спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса — в случае, если убьют ее саму. «Я не шучу»,— дважды повторила госпожа Дутерте. После этого заявления филиппинские службы безопасности усилили охрану президента Фердинанда Маркоса-младшего. Кроме того, правительство начало расследование в отношении вице-президента.

В ответ на это 25 ноября Родриго Дутерте на пресс-конференции призвал армию и полицию «защитить конституцию» в условиях, когда, по его словам, правительство «разваливается». Он также в очередной раз обвинил президента страны в наркозависимости.

Сару Дутерте дважды вызывали в Национальное бюро расследований для дачи показаний — в ноябре и декабре. Она проигнорировала вызовы. 12 февраля 2025 года против нее было выдвинуто обвинение в серьезных угрозах и подстрекательстве к мятежу. В декабре 2024-го против вице-президента была инициирована процедура импичмента. С декабря по февраль против нее четырежды выдвигались обвинения, в том числе во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением, причастности к внесудебным казням в ходе «войны с наркотиками», нецелевом расходовании средств из секретных фондов, отказе официально высказать свою позицию в связи агрессивными притязаниями Китая на острова в Южно-Китайском море, заговоре с целью убийства президента страны и др.

В конце января министр юстиции Филиппин Хесус Кристин Ремулла сообщил Международному уголовному суду, что, несмотря на то что Филиппины не изменили свою позицию по вопросу о выходе из МУС, страна готова сотрудничать с МУС через Интерпол в вопросе о «войне против наркотиков» в период правления бывшего президента Дутерте. 10 февраля был выдан ордер на арест Родриго Дутерте, а 11 марта его задержали в аэропорту Манилы.

Но для клана Дутерте, возможно, еще не все потеряно. Или даже совсем наоборот. Как заявил 27 марта на медиафоруме в Маниле бывший президентский пресс-секретарь Сальвадор Панело, если Родриго Дутерте скончается в заключении, это может помочь его дочери Саре стать президентом: «Помните, как умерла Кори? ПНой не собирался становиться президентом, но, когда его мать умерла, он неожиданно стал президентом» (Кори — Корасон Акино, президент Филиппин в 1986–1992 годах, ПНой — прозвище Бенигно Акино III, президента Филиппин в 2010–2016 годах).

Словом, продолжение следует.