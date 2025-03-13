Сидеть можно, но скучновато

Родриго Дутерте, арестованный 12 марта по ордеру МУС, будет дожидаться суда в следственном изоляторе ООН в Схевенингене. Ранее там содержались лидеры африканских боевиков и, например, лидер боснийских сербов Радован Караджич. Теперь же в СИЗО почти никого нет, и бывшему президенту Филиппин придется столкнуться с главным ужасом этого места заключения — скукой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте

Фото: Jorge Silva / File photo / Reuters Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте

Фото: Jorge Silva / File photo / Reuters

Бывший президент Филиппин будет ждать суда в «Гаагском Хилтоне» — так прозвали следственный изолятор в Схевенингене, курортном городке неподалеку от Гааги. И условия содержания там если не сродни гостиничным, то максимально приближены к ним, пишет The Times.

Все, кто попадает в это СИЗО, конечно, не могут самостоятельно покинуть территорию учреждения, зато внутри СИЗО их свобода почти не ограничена. Заключенных здесь запирают только на время обеденного перерыва охраны и на ночь. В остальное время они вольны гулять по этажам, ходить в тренажерный зал, библиотеку или посещать различные кружки по интересам. В коридорах — кофе-пойнты со всеми необходимыми принадлежностями. Как отмечает газета, заключенные здесь могут даже заказать специальные блюда, которые соответствовали бы их культурным и диетическим требованиям. Правда, бывший президент Либерии Чарльз Тейлор все равно жаловался на кормежку, отмечая, что еда в СИЗО «целиком европоцентрична и не соответствует привычной африканской кухне».

Сами камеры действительно больше похожи на номера в гостинице. Вполне просторные (по 15 кв. м.), с душем и туалетом, радио и кабельным телевидением.

По сути, главная и единственная проблема, с которой сталкиваются заключенные этого следственного изолятора,— одиночество и скука. «Для заключенного время — главный враг. Заполнить это время смыслом — значит не дать людям сойти с ума или сломаться»,— цитирует газета бывшего директора СИЗО в Схевенингене Тима Макфаддена.

И это будет главным испытанием для 79-летнего Дутерте. Раньше, отмечает The Times, здесь дожидались суда Ратко Младич и Радован Караджич. Но сейчас, пишет газета, здание практически пустует. На весь корпус, где будет содержаться бывший филиппинский лидер,— еще всего пять заключенных. Это бывший лидер Косово Хашим Тачи и четверо главарей африканских боевиков. И то всех их планируют перевести в другие тюрьмы. А значит, Родриго Дутерте может остаться совсем один.

Сколько времени одиозному борцу с наркоторговцами предстоит провести в «Гаагском Хилтоне», неясно. Судебные разбирательства МУС могут тянуться годами. Это значит, что главными собеседниками бывшего президента Филиппин на какое-то время станут местные охранники. А единственным спасением для него — свидания в отдельных комнатах: можно с женой, а можно и с любовницей. В этом вопросе администрация следственного изолятора все же идет навстречу заключенному.

Кирилл Сарханянц