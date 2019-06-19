Жертвами войны с наркотиками на Филиппинах стали 6,6 тыс. человек 1,28 млн филиппинцев сами сдались властям, опасаясь расправы

Филиппинская полиция подсчитала жертв антинаркотической кампании президента Родриго Дутерте: с июля 2016 года было убито около 6,6 тыс. человек. Больше миллиона человек сдались властям добровольно из-за опасений повторить их судьбу. Антинаркотическая политика нынешнего президента многократно осуждалась правозащитными организациями и структурами ООН.

Как сообщила филиппинская газета Manila Bulletin со ссылкой на данные местной полиции, в стране за время президентства Родриго Дутерте погибло около 6,6 тыс. подозреваемых в употреблении наркотиков. Помимо этого с июля 2016 года по подозрению в употреблении, хранении и распространении наркотиков было арестовано 240,5 тыс. человек, 1,28 млн филиппинцев сами сдались властям.

По заявлению главы филиппинской полиции Оскара Албаялде, с 1 июля 2016 по 31 мая 2019 года почти 12,2 тыс. из 42 тыс. кварталов по всей стране были полностью освобождены от наркотиков.

Жесткая антинаркотическая кампания началась в стране после прихода к власти бывшего мэра южного филиппинского города Давао Родриго Дутерте. Выдвигая свою кандидатуру на пост президента страны, господин Дутерте пообещал, что продолжит решительную борьбу с наркоторговцами, которую он вел, возглавляя Давао. «Вы, наркоторговцы, бездельники, лучше убирайтесь, потому что я вас убью»,— заявлял тогда он.

Победив на выборах, нынешний президент сообщил, что граждане и полиция имеют право убить торговца наркотиками или наркомана без санкции судебных органов. После этого Филиппины захлестнула волна насилия.

Всего за две недели его президентства было убито 2 тыс. человек, а за первые полгода 600 тыс. наркоторговцев сдались властям добровольно.

ООН не раз осуждала политику филиппинского президента, обвиняя его в нарушении прав человека. Однако, как утверждает сам Родриго Дутерте, его война с наркотиками не направлена против общества, поскольку люди, употребляющие наркотики, «не являются его частью».

Для многих стран АТР характерна жесткая политика в отношении хранения и продажи наркотиков. Например, смертная казнь грозит наркоторговцам в Китае, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и Индонезии.

Елизавета Дубинина