Экс-президент Филиппин попал под МУС

Во вторник сотрудники Интерпола арестовали экс-президента Филиппин Родриго Дутерте по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС). Бывшего лидера обвиняют в преступлениях против человечности, совершенных во время развернутой им кампании по борьбе с наркоторговлей. Экс-президент обвинения отрицает, а его сторонники говорят о незаконности ареста. По их мнению, судебное преследование господина Дутерте политически мотивировано — он был арестован после того, как принял решение вернуться в политику, а одна из его дочерей, Сара Дутерте, была смещена в феврале с поста вице-президента Филиппин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разломанная кукла Родриго Дутерте

Фото: Eloisa Lopez / Reuters Разломанная кукла Родриго Дутерте

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Родриго Дутерте был арестован прямо на борту самолета, в котором он прилетел в Манилу из Гонконга. Сначала экс-президент не хотел покидать воздушное судно, но потом подчинился приказу правоохранителей. На операцию по поимке бывшего лидера страны было выделено порядка 7 тыс. полицейских — они были распределены по различным транспортным узлам страны. На кадрах, распространенных дочерью господина Дутерте Викторией, видно, как политик спрашивает: «Какое преступление я совершил?»

В офисе президента страны Бонгбонга Маркоса заявляют, что получили копию ордера МУС на арест экс-президента в день его прилета.

В самом суде выдачу ордера пока не комментировали, а сторонники господина Дутерте заявили о неправомерности ареста: страна в 2018 году отозвала ратификацию Римского статута — учредительного документа МУС. Однако в МУС неоднократно объясняли, что, согласно одному из положений статута, выход из соглашения происходит через год после официального уведомления организации, а это значит, что суд имеет право расследовать в том числе преступления, совершенные в 2019 году.

В случае господина Дутерте речь идет о периоде с 2016 года, когда он был избран президентом страны и объявил о масштабной кампании по борьбе с торговлей наркотиками, которая вскоре обернулась кровопролитием. Президент публично призвал к расправе над наркоторговцами и предложил «забыть о правах человека».

По данным полиции, с начала кампании было без суда и следствия застрелено более 6 тыс. подозреваемых. В МУС говорят о 12 тыс., неправительственные НКО приводят более высокие цифры — вплоть до 30 тыс. человек. Среди погибших преимущественно выходцы из трущоб — родственники многих из них утверждали, что те не имели отношения к наркотикам и просто «оказались не в том месте и не в то время». Критики господина Дутерте также отмечали, что в ходе «кровавой чистки» члены могущественных наркокартелей затронуты как раз и не были.

Сам Родриго Дутерте вину за смерти тысяч людей не признавал и отказывался приносить извинения родственникам погибших.

«Не подвергайте сомнению мою политику, я не приношу никаких извинений, никаких оправданий. Я сделал то, что должен был сделать, и верите вы в это или нет... я сделал это ради своей страны»,— сказал он в октябре 2024 года во время парламентских слушаний по событиям тех лет.

Господин Дутерте не единственный человек на Филиппинах, кого МУС подозревал в преступлениях против человечности, вероятно, последуют и другие аресты. Предварительное расследование началось в 2018 году, тогда же президент вывел страну из Римского статута. Тем не менее в 2021 году было начато официальное расследование, которое было приостановлено усилиями администрации Родриго Дутерте спустя год. После смены власти в стране расследование было возобновлено.

Примечательно, что выдача ордера на арест совпала с планами экс-президента вернуться в политику. На 12 мая в стране намечены всеобщие выборы в парламент и местные органы власти, и господин Дутерте собирался побороться за должность мэра Давао, которую он занимал более 22 лет, до момента избрания президентом. В городе поддержка господина Дутерте сильна — при нем Давао за счет жестких действий полиции удалось сделать одним из самых безопасных городов страны. Решение политика связывают с попыткой упрочить положение клана Дутерте, который в последние месяцы оказался на грани политического краха. Когда дочь экс-президента Сара Дутерте после выборов 2022 года стала вице-президентом при главе государства Бонгбонге Маркосе, в союз двух враждующих кланов было сложно поверить. И действительно, разногласия между ними появились довольно быстро. Ситуация накалилась до предела к декабрю 2024 года, когда госпожа Дутерте была отправлена в отставку. Ее обвинили в том, что она наняла киллера для убийства президента в случае, если с ней что-либо случится.

Вероника Вишнякова