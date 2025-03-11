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Коммерсантъ FM
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Экс-президент Филиппин попал под МУС

Родриго Дутерте обвиняют в преступлениях против человечности

Во вторник сотрудники Интерпола арестовали экс-президента Филиппин Родриго Дутерте по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС). Бывшего лидера обвиняют в преступлениях против человечности, совершенных во время развернутой им кампании по борьбе с наркоторговлей. Экс-президент обвинения отрицает, а его сторонники говорят о незаконности ареста. По их мнению, судебное преследование господина Дутерте политически мотивировано — он был арестован после того, как принял решение вернуться в политику, а одна из его дочерей, Сара Дутерте, была смещена в феврале с поста вице-президента Филиппин.

Разломанная кукла Родриго Дутерте

Разломанная кукла Родриго Дутерте

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Разломанная кукла Родриго Дутерте

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Родриго Дутерте был арестован прямо на борту самолета, в котором он прилетел в Манилу из Гонконга. Сначала экс-президент не хотел покидать воздушное судно, но потом подчинился приказу правоохранителей. На операцию по поимке бывшего лидера страны было выделено порядка 7 тыс. полицейских — они были распределены по различным транспортным узлам страны. На кадрах, распространенных дочерью господина Дутерте Викторией, видно, как политик спрашивает: «Какое преступление я совершил?»

В офисе президента страны Бонгбонга Маркоса заявляют, что получили копию ордера МУС на арест экс-президента в день его прилета.

В самом суде выдачу ордера пока не комментировали, а сторонники господина Дутерте заявили о неправомерности ареста: страна в 2018 году отозвала ратификацию Римского статута — учредительного документа МУС. Однако в МУС неоднократно объясняли, что, согласно одному из положений статута, выход из соглашения происходит через год после официального уведомления организации, а это значит, что суд имеет право расследовать в том числе преступления, совершенные в 2019 году.

Как работает Международный уголовный суд

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В случае господина Дутерте речь идет о периоде с 2016 года, когда он был избран президентом страны и объявил о масштабной кампании по борьбе с торговлей наркотиками, которая вскоре обернулась кровопролитием. Президент публично призвал к расправе над наркоторговцами и предложил «забыть о правах человека».

По данным полиции, с начала кампании было без суда и следствия застрелено более 6 тыс. подозреваемых. В МУС говорят о 12 тыс., неправительственные НКО приводят более высокие цифры — вплоть до 30 тыс. человек. Среди погибших преимущественно выходцы из трущоб — родственники многих из них утверждали, что те не имели отношения к наркотикам и просто «оказались не в том месте и не в то время». Критики господина Дутерте также отмечали, что в ходе «кровавой чистки» члены могущественных наркокартелей затронуты как раз и не были.

Сам Родриго Дутерте вину за смерти тысяч людей не признавал и отказывался приносить извинения родственникам погибших.

«Не подвергайте сомнению мою политику, я не приношу никаких извинений, никаких оправданий. Я сделал то, что должен был сделать, и верите вы в это или нет... я сделал это ради своей страны»,— сказал он в октябре 2024 года во время парламентских слушаний по событиям тех лет.

Господин Дутерте не единственный человек на Филиппинах, кого МУС подозревал в преступлениях против человечности, вероятно, последуют и другие аресты. Предварительное расследование началось в 2018 году, тогда же президент вывел страну из Римского статута. Тем не менее в 2021 году было начато официальное расследование, которое было приостановлено усилиями администрации Родриго Дутерте спустя год. После смены власти в стране расследование было возобновлено.

Как Дутерте принял участие в заседании Валдайского клуба в Сочи

Примечательно, что выдача ордера на арест совпала с планами экс-президента вернуться в политику. На 12 мая в стране намечены всеобщие выборы в парламент и местные органы власти, и господин Дутерте собирался побороться за должность мэра Давао, которую он занимал более 22 лет, до момента избрания президентом. В городе поддержка господина Дутерте сильна — при нем Давао за счет жестких действий полиции удалось сделать одним из самых безопасных городов страны. Решение политика связывают с попыткой упрочить положение клана Дутерте, который в последние месяцы оказался на грани политического краха. Когда дочь экс-президента Сара Дутерте после выборов 2022 года стала вице-президентом при главе государства Бонгбонге Маркосе, в союз двух враждующих кланов было сложно поверить. И действительно, разногласия между ними появились довольно быстро. Ситуация накалилась до предела к декабрю 2024 года, когда госпожа Дутерте была отправлена в отставку. Ее обвинили в том, что она наняла киллера для убийства президента в случае, если с ней что-либо случится.

Вероника Вишнякова

Фотогалерея

Филиппинская нарковойна

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Антинаркотическая борьба на Филиппинах началась в 2002 году, когда в стране ужесточили наказание за хранение и оборот запрещенных веществ. Так, за 10 г героина или 50 г метамфетамина была предусмотрена смертная казнь — до этого высшую меру назначали за дозы в четыре раза больше

Антинаркотическая борьба на Филиппинах началась в 2002 году, когда в стране ужесточили наказание за хранение и оборот запрещенных веществ. Так, за 10 г героина или 50 г метамфетамина была предусмотрена смертная казнь — до этого высшую меру назначали за дозы в четыре раза больше

Фото: Reuters / Erik De Castro

Особую популярность в стране приобрели различные вариации метамфетамина — 89% изъятых в 2014 году наркотиков. Кроме того, Филиппины вошли в пятерку стран, куда доставляли больше всего кокаина из Латинской Америки

Особую популярность в стране приобрели различные вариации метамфетамина — 89% изъятых в 2014 году наркотиков. Кроме того, Филиппины вошли в пятерку стран, куда доставляли больше всего кокаина из Латинской Америки

Фото: Reuters / Ezra Acayan

По официальным данным, к началу 2016 года более 3 млн филиппинцев страдали наркозависимостью (общее население страны — 98,3 млн человек)

По официальным данным, к началу 2016 года более 3 млн филиппинцев страдали наркозависимостью (общее население страны — 98,3 млн человек)

Фото: Reuters / Stringer

В бедных районах от наркотиков зависит до 35% населения

В бедных районах от наркотиков зависит до 35% населения

Фото: Reuters / Damir Sagolj

После избрания президентом Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года антинаркотическая кампания в стране разразилась с новой силой. Новый глава государства еще во время предвыборной гонки ставил борьбу с зависимостью своей главной задачей

После избрания президентом Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года антинаркотическая кампания в стране разразилась с новой силой. Новый глава государства еще во время предвыборной гонки ставил борьбу с зависимостью своей главной задачей

Фото: Bullit Marquez / AP

Во время инаугурации Дутерте призвал сограждан убивать всех, кто связан с наркотиками

Во время инаугурации Дутерте призвал сограждан убивать всех, кто связан с наркотиками

Фото: Reuters / Czar Dancel

На полное искоренение наркоторговли в стране президент Дутерте отвел себе полгода

На полное искоренение наркоторговли в стране президент Дутерте отвел себе полгода

Фото: Aaron Favila / AP

По данным британской The Guardian, за месяц в стране были убиты до 770 зависимых и дилеров. Некоторые трупы, как сообщает газета, оставались на улицах и в публичных местах с пояснением, что они убиты за связь с наркомафией

По данным британской The Guardian, за месяц в стране были убиты до 770 зависимых и дилеров. Некоторые трупы, как сообщает газета, оставались на улицах и в публичных местах с пояснением, что они убиты за связь с наркомафией

Фото: Reuters / Erik De Castro

По инициативе Дутерте в стране были созданы так называемые «эскадроны смерти» — гражданские вооруженные группы, которые помогают власти в борьбе с наркоторговцами

По инициативе Дутерте в стране были созданы так называемые «эскадроны смерти» — гражданские вооруженные группы, которые помогают власти в борьбе с наркоторговцами

Фото: Reuters / Czar Dancel

Работники похоронного бюро снимают клейкую ленту с мужчины, убитого в ходе антинаркотического рейда

Работники похоронного бюро снимают клейкую ленту с мужчины, убитого в ходе антинаркотического рейда

Фото: Reuters / Ezra Acayan

По статистике «эскадроны смерти» чаще совершают убийства. К началу сентября гражданские лица убили 1 067 человек, подозреваемых в наркоторговле. При этом полицейские, по официальным данным, совершили только 712 убийств

По статистике «эскадроны смерти» чаще совершают убийства. К началу сентября гражданские лица убили 1 067 человек, подозреваемых в наркоторговле. При этом полицейские, по официальным данным, совершили только 712 убийств

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Кроме того, по данным BBC, в антинаркотической кампании на Филиппинах участвуют и группы наемных убийц. Участница такой группы сообщила телеканалу, что одно убийство стоит 20 тыс. филиппинских песо, или $430

Кроме того, по данным BBC, в антинаркотической кампании на Филиппинах участвуют и группы наемных убийц. Участница такой группы сообщила телеканалу, что одно убийство стоит 20 тыс. филиппинских песо, или $430

Фото: Reuters / Damir Sagolj

За два месяца интенсивной антинаркотической кампании было арестовано более 10 тыс. наркодилеров, под стражей оказались около 300 полицейских, которые прикрывали незаконный бизнес

За два месяца интенсивной антинаркотической кампании было арестовано более 10 тыс. наркодилеров, под стражей оказались около 300 полицейских, которые прикрывали незаконный бизнес

Фото: Reuters / Damir Sagolj

«Мы не плохие полицейские и не плохие люди. Мы всего лишь инструмент, мы ангелы, которым Бог дал талант вернуть эти плохие души на небо и очистить их»,— заявил The Guardian один из филиппинских полицейских, задействованный в нарковойне

«Мы не плохие полицейские и не плохие люди. Мы всего лишь инструмент, мы ангелы, которым Бог дал талант вернуть эти плохие души на небо и очистить их»,— заявил The Guardian один из филиппинских полицейских, задействованный в нарковойне

Фото: Reuters / Damir Sagolj

По официальным данным, с начала кампании до 700 тыс. наркозависимых сами сдались властям. Теперь в тюремных камерах, которые рассчитаны на 20 человек, живут иногда и по 200

По официальным данным, с начала кампании до 700 тыс. наркозависимых сами сдались властям. Теперь в тюремных камерах, которые рассчитаны на 20 человек, живут иногда и по 200

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Как отмечают эксперты правозащитных организаций и западные СМИ, в перестрелках полиции и наркоторговцев гибнут невинные люди

Как отмечают эксперты правозащитных организаций и западные СМИ, в перестрелках полиции и наркоторговцев гибнут невинные люди

Фото: Reuters / Damir Sagolj

«Мне не нужно сочувствие общественности. Мне не нужно, чтобы президент заметил нас. Я знаю, что он не любит таких людей, как мы. Я просто надеюсь, что истинные преступники будут признаны преступниками»,— заявила Дженнелин Оларис, жена одного из убитых (на фото). По ее словам, ее муж не торговал запрещенными веществами, но был наркозависимым

«Мне не нужно сочувствие общественности. Мне не нужно, чтобы президент заметил нас. Я знаю, что он не любит таких людей, как мы. Я просто надеюсь, что истинные преступники будут признаны преступниками»,— заявила Дженнелин Оларис, жена одного из убитых (на фото). По ее словам, ее муж не торговал запрещенными веществами, но был наркозависимым

Фото: Reuters

Те, кто добровольно отказался от употребления наркотиков, проходят специальные курсы реабилитации по госпрограмме. В частности, бывшие наркозависимые делают гробы для тех, кто погиб в перестрелках

Те, кто добровольно отказался от употребления наркотиков, проходят специальные курсы реабилитации по госпрограмме. В частности, бывшие наркозависимые делают гробы для тех, кто погиб в перестрелках

Фото: Reuters / Erik De Castro

Глава азиатского подразделения Human Rights Watch Фелим Кайн заявил, что всплеск убийств подозреваемых в наркоторговле и самих наркоманов неприемлем и демонстрирует неспособность Дутерте защитить основные права людей

Глава азиатского подразделения Human Rights Watch Фелим Кайн заявил, что всплеск убийств подозреваемых в наркоторговле и самих наркоманов неприемлем и демонстрирует неспособность Дутерте защитить основные права людей

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Своих оппонентов президент Дутерте не слушает и не стесняется в выражениях, отвечая на критику. В частности, генсека ООН Пан Ги Муна, призвавшего его остановить несудебные казни, он назвал дураком, после чего пригрозил выходом страны из организации

Своих оппонентов президент Дутерте не слушает и не стесняется в выражениях, отвечая на критику. В частности, генсека ООН Пан Ги Муна, призвавшего его остановить несудебные казни, он назвал дураком, после чего пригрозил выходом страны из организации

Фото: Reuters / Ezra Acayan

Президент Филиппин Родриго Дутерте: «В Германии Адольф Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я бы хотел убить их. Если в Германии был Гитлер, то пусть на Филиппинах буду я»

Президент Филиппин Родриго Дутерте: «В Германии Адольф Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я бы хотел убить их. Если в Германии был Гитлер, то пусть на Филиппинах буду я»

Фото: Reuters / Ezra Acayan

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Антинаркотическая борьба на Филиппинах началась в 2002 году, когда в стране ужесточили наказание за хранение и оборот запрещенных веществ. Так, за 10 г героина или 50 г метамфетамина была предусмотрена смертная казнь — до этого высшую меру назначали за дозы в четыре раза больше

Фото: Reuters / Erik De Castro

Особую популярность в стране приобрели различные вариации метамфетамина — 89% изъятых в 2014 году наркотиков. Кроме того, Филиппины вошли в пятерку стран, куда доставляли больше всего кокаина из Латинской Америки

Фото: Reuters / Ezra Acayan

По официальным данным, к началу 2016 года более 3 млн филиппинцев страдали наркозависимостью (общее население страны — 98,3 млн человек)

Фото: Reuters / Stringer

В бедных районах от наркотиков зависит до 35% населения

Фото: Reuters / Damir Sagolj

После избрания президентом Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года антинаркотическая кампания в стране разразилась с новой силой. Новый глава государства еще во время предвыборной гонки ставил борьбу с зависимостью своей главной задачей

Фото: Bullit Marquez / AP

Во время инаугурации Дутерте призвал сограждан убивать всех, кто связан с наркотиками

Фото: Reuters / Czar Dancel

На полное искоренение наркоторговли в стране президент Дутерте отвел себе полгода

Фото: Aaron Favila / AP

По данным британской The Guardian, за месяц в стране были убиты до 770 зависимых и дилеров. Некоторые трупы, как сообщает газета, оставались на улицах и в публичных местах с пояснением, что они убиты за связь с наркомафией

Фото: Reuters / Erik De Castro

По инициативе Дутерте в стране были созданы так называемые «эскадроны смерти» — гражданские вооруженные группы, которые помогают власти в борьбе с наркоторговцами

Фото: Reuters / Czar Dancel

Работники похоронного бюро снимают клейкую ленту с мужчины, убитого в ходе антинаркотического рейда

Фото: Reuters / Ezra Acayan

По статистике «эскадроны смерти» чаще совершают убийства. К началу сентября гражданские лица убили 1 067 человек, подозреваемых в наркоторговле. При этом полицейские, по официальным данным, совершили только 712 убийств

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Кроме того, по данным BBC, в антинаркотической кампании на Филиппинах участвуют и группы наемных убийц. Участница такой группы сообщила телеканалу, что одно убийство стоит 20 тыс. филиппинских песо, или $430

Фото: Reuters / Damir Sagolj

За два месяца интенсивной антинаркотической кампании было арестовано более 10 тыс. наркодилеров, под стражей оказались около 300 полицейских, которые прикрывали незаконный бизнес

Фото: Reuters / Damir Sagolj

«Мы не плохие полицейские и не плохие люди. Мы всего лишь инструмент, мы ангелы, которым Бог дал талант вернуть эти плохие души на небо и очистить их»,— заявил The Guardian один из филиппинских полицейских, задействованный в нарковойне

Фото: Reuters / Damir Sagolj

По официальным данным, с начала кампании до 700 тыс. наркозависимых сами сдались властям. Теперь в тюремных камерах, которые рассчитаны на 20 человек, живут иногда и по 200

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Как отмечают эксперты правозащитных организаций и западные СМИ, в перестрелках полиции и наркоторговцев гибнут невинные люди

Фото: Reuters / Damir Sagolj

«Мне не нужно сочувствие общественности. Мне не нужно, чтобы президент заметил нас. Я знаю, что он не любит таких людей, как мы. Я просто надеюсь, что истинные преступники будут признаны преступниками»,— заявила Дженнелин Оларис, жена одного из убитых (на фото). По ее словам, ее муж не торговал запрещенными веществами, но был наркозависимым

Фото: Reuters

Те, кто добровольно отказался от употребления наркотиков, проходят специальные курсы реабилитации по госпрограмме. В частности, бывшие наркозависимые делают гробы для тех, кто погиб в перестрелках

Фото: Reuters / Erik De Castro

Глава азиатского подразделения Human Rights Watch Фелим Кайн заявил, что всплеск убийств подозреваемых в наркоторговле и самих наркоманов неприемлем и демонстрирует неспособность Дутерте защитить основные права людей

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Своих оппонентов президент Дутерте не слушает и не стесняется в выражениях, отвечая на критику. В частности, генсека ООН Пан Ги Муна, призвавшего его остановить несудебные казни, он назвал дураком, после чего пригрозил выходом страны из организации

Фото: Reuters / Ezra Acayan

Президент Филиппин Родриго Дутерте: «В Германии Адольф Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я бы хотел убить их. Если в Германии был Гитлер, то пусть на Филиппинах буду я»

Фото: Reuters / Ezra Acayan

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