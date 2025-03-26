Акции удобрили ожиданиями

Одним из главных результатов переговоров между Москвой и Вашингтоном стало то, что Россия сможет возобновить поставки удобрений на мировые рынки. Во всяком случае, в заявлении Белого дома по итогам консультаций в Эр-Рияде сказано, что США будут помогать ей в этом. В свою очередь, Москва также подтвердила, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Однако договоренности вступят в силу только при выполнении некоторых условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Россия требует снять санкции с Россельхозбанка и переподключить его к системе SWIFT. Это же касается и других финансовых организаций, которые связаны с экспортом удобрений. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «изучают» условия Москвы. Насколько реализуемы эти требования? И в чем может заключаться роль США? На эти вопросы “Ъ FM” ответил главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов: «Самая главная помощь от США будет заключаться в том, что они перестанут активно мешать. Если не будут вводить новые санкции, не будет всех этих игр с потолками цен, с отслеживанием кораблей, то в принципе это уже достаточно хорошее подспорье.

Что касается возврата SWIFT, учитывая ту долю контроля, которая есть у американцев в этой системе для сделок с Россельхозбанком и другими банками, которые завязаны в схемы поставок продуктов питания и удобрений, это несложно урегулировать. Американцы оставляли для своих компаний лазейки по расчетам с российскими банками, которые обеспечивали оплату по энергоресурсам. В последний раз эта лазейка не была продлена, но ничего не мешает указом президента ее продлить, это чисто техническое решение. Кроме того, определенные российские банки по-прежнему могут обслуживать платежи из третьих стран. Но полноценной отмены санкций в ближайшее время ожидать не стоит».

После опубликованных Белым домом и Кремлем заявлений акции российских производителей удобрений и сельхозпродукции начали расти. Бумаги «ФосАгро» дорожали на 5,5%, «Акрона» — на 4,5%. Увеличивалась и стоимость акций «Совкомфлота». При этом российские удобрения не попадают под прямые санкции как критически важные ресурсы, но на экспортеров влияют косвенные ограничения. Из-за них за последние три года компаниям пришлось переориентироваться на другие рынки, а затраты по некоторым статьям выросли больше чем в два раза, отмечают собеседники “Ъ FM”.

Черноморское соглашение вряд ли вернет потерянные рынки, но все равно повлияет положительно, считает эксперт-аналитик платформы «АгроСигнал» Юрий Куликов: «У нас довольно крупные химические компании в этом сегменте задействованы — "Уралхим", "Еврохим", "ФосАгро". И тут речь идет не о выходе на какие-то закрывшиеся в связи с санкциями рынки, а о том, что в рамках текущих контрактов может возникнуть дополнительная коммерческая выгода за счет снижения издержек. Речь идет про несколько процентов. Но учитывая объемы, которые мы продаем за рубеж, денежный эквивалент может быть очень значительным. Потому что издержки на транспорт, морские перевозки, страхование довольно велики. Облегчение взаимодействия фрахтовщика, судовладельца, упрощение страхования груза и снижение разного рода административного давления с этой точки зрения уже должны положительным образом сказаться».

По оценкам экспертов, если смягчение санкций снизит расходы хотя бы на 10%, экспортеры смогут сэкономить $300-400 млн в год. На новостях о планах Вашингтона помочь Москве восстановить поставки своей продукции на мировые рынки акции крупных зарубежных производителей удобрений начали дешеветь, у некоторых компаний сразу на 5%. Между тем Европа в переговорном процессе между Россией и США не участвует, поэтому она не будет пересматривать свою политику в отношении российских экспортеров удобрений. Но и навредить им существенно не сможет, отмечает старший аналитик «Яков и партнеры» Валдис Плявиньш: «Никоим образом сбалансировать это смягчение в сторону закручивания гаек европейские компании не смогут просто потому, что они уже заявили о том, что будут ограничивать российских поставщиков на собственном рынке.

Там абсолютно напрямую говорят о постепенном введении заградительных пошлин на российские удобрения в странах ЕС. Целью этого является полное сокращение зависимости от российских удобрений. И к 2028 году поставки удобрений в Европу из России будут практически остановлены, если эта система пошлин не будет изменена.

У американцев есть собственная протекционистская политика в отношении, например, фосфорных удобрений. У них есть внутренний производитель Mosaic, который не тянет рыночную конкуренцию с другими производителями, в том числе с российскими. В связи с этим Соединенные Штаты облагают импорт, например, удобрений из России и Марокко дополнительной пошлиной в размере 18%, в пиковый период — более 50%».

Несмотря на действующие сложности, по итогам прошлого года российский экспорт удобрений установил абсолютный рекорд — страна поставила за рубеж больше 40 млн тонн. По прогнозам профильной ассоциации, в 2025-м производство удобрений может вырасти на 3%, а экспорт — еще на 5%, до 44 млн тонн.

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Анжела Гаплевская