Реинкарнация зерновой сделки

До 17 июля 2023 года Россия участвовала в Черноморской зерновой инициативе (зерновой сделке) — соглашении, заключенном 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН в рамках стамбульских переговоров. Инициатива была направлена на разрешение продовольственного кризиса, вызванного боевыми действиями в Черном море. После начала российско-украинского военного конфликта экспорт украинского зерна по морю из-за блокировки портов остановился. В рамках сделки предусматривалось открыть гуманитарный коридор для прохода судов с зерном из портов Одессы, Черноморска и Южного при условии снятия ограничений на поставку российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Представители Турции и ООН взяли на себя обязательства контролировать, чтобы на этих судах не провозилось запрещенных грузов, включая вооружение.

Сделка должна была действовать 120 дней с момента подписания. 29 октября 2022 года она была приостановлена по инициативе России после атаки украинской стороны на российский Черноморский флот. Однако уже 2 ноября, после предоставления Украиной гарантий безопасности зернового коридора, действие соглашения было возобновлено. Срок соглашения истек 18 ноября 2022 года, но был продлен еще на 120 дней, до 18 марта 2023 года, а затем дважды пролонгировался на 60 дней. 13 июля 2023 года президент России Владимир Путин допустил возможность приостановки зерновой сделки до выполнения условий Москвы, среди которых подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. 17 июля 2023 года Россия приостановила свое участие в сделке.

По заявлению МИД РФ, вторая часть сделки, касающаяся российской продукции, не соблюдалась, а сам проект превратился из гуманитарного в коммерческий.