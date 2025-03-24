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Коммерсантъ FM
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Россия и США ушли в море

Москва и Вашингтон обсудили безопасность черноморского судоходства и многое другое

Делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по Украине, центральным вопросом которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Несмотря на то что встреча была названа «техническими консультациями», не затрагивающими ключевых вопросов украинского урегулирования и не сулящими прорывов, российско-американский диалог в итоге стал самым продолжительным с начала украинского кризиса. При этом американская сторона считает встречу в Эр-Рияде подготовкой к переговорам, на которых будут обсуждаться вопросы раздела территории Украины и условия будущего мира.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российско-американская встреча в Эр-Рияде, стартовавшая в десять утра понедельника, 24 марта, в гостинице The Ritz-Carlton, неожиданно для всего мира превратилась в 12-часовой переговорный марафон, о завершении которого поздно вечером заявил его российский участник Григорий Карасин.

Одновременно с его заявлением на лентах агентств появилось неожиданное заявление президента США Дональда Трампа в беседе с журналистами, сообщившего, что на переговорах по Украине в Эр-Рияде обсуждаются возможные линии разграничения в зоне российско-украинского конфликта и возможный контроль США над украинскими АЭС. Это признание пролило новый свет на переговоры, которые изначально анонсировались исключительно как «технические консультации» по одному вопросу так называемой черноморской инициативы и проходили в максимально закрытом режиме. Поддержание этого режима потребовало от организаторов соблюдения мер строжайшей секретности, призванных исключить любые нежелательные утечки.

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Накануне переговоров сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля, закрыли для них вход в здание и запретили там всякую фото- и видеосъемку. Запрещено было и нахождение на территории отеля кого бы то ни было, не имеющего отношения к переговорам, кроме обслуживающего персонала. Даже его постояльцев вежливо попросили покинуть здание.

«Переговоры проходят по-настоящему за закрытыми дверями, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было»,— подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова, когда российско-американская встреча была в самом разгаре. Она предостерегла от завышенных ожиданий, призвав «не ждать никаких прорывов». Более того, комментируя атаку БПЛА в Краснодарском крае, совершенную накануне переговоров в Эр-Рияде, госпожа Захарова заявила «РИА Новости», что Украине не нужен мир. «Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее»,— констатировала она.

Российскую сторону на переговорах, которые назвали «техническими консультациями», представляли председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В состав американской делегации вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолца.

После первых двух с половиной часов обсуждения источник в российской делегации призвал всех запастись терпением, предупредив, что переговоры продлятся «еще долго».

В ситуации многочасового ожидания итогов информационную паузу первым заполнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос "черноморской инициативы" и всех связанных тем с возобновлением этой инициативы, это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд»,— сообщил журналистам господин Песков.

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Он уточнил, что изначальным смыслом инициативы, выдвинутой три года назад, было обеспечение безопасности судоходства в Черном море. «Если вы эту инициативу помните в ее предыдущем виде, там была достаточно большая часть обязательств перед нашей стороной, которые, кстати говоря, в прошлый раз выполнены не были. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке дня»,— подчеркнул господин Песков.

Не ограничившись комментарием по поводу главного, по его словам, вопроса нынешних российско-американских переговоров в Эр-Рияде, пресс-секретарь Владимира Путина дал общую оценку нынешнего состояния диалога Москвы и Вашингтона по Украине.

Отвечая на просьбу прокомментировать высказывания президента Трампа о том, что стороны уже договорились о «контурах будущего соглашения», Дмитрий Песков заметил: «По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание». «В целом, конечно же, предстоит еще проработать очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием»,— добавил он.

«Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море»,— пообещал накануне в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф. По его словам, после таких договоренностей можно будет «естественным образом перейти» к полноценному прекращению огня.

«США не вели диалог с Россией три года. Информационный обмен между двумя ядерными державами был на нуле. Для Америки не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла»,— констатировала в понедельник официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс в эфире Fox News.

На этом фоне о дальнейшем ходе российско-американских переговоров, в которых в середине дня был объявлен первый перерыв на обед, и об их атмосфере сообщил агентству «Интерфакс» их участник Григорий Карасин.

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Отвечая на вопрос, есть ли у сторон какое-то взаимопонимание, господин Карасин заметил даже с некоторым недоумением: «Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько, третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор». «Переговоры в самом разгаре. Идет интересное обсуждение довольно злободневных тем. Я бы сказал, что переговоры идут творчески»,— добавил он.

Ранее в Кремле не исключили, что помимо «черноморской инициативы» на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

После обеда переговорные команды «творчески» проработали еще полтора часа, а затем ушли на второй перерыв, на тот момент уже имея в своем активе почти семичасовой переговорный марафон. Однако, проработав еще примерно столько же, стороны после 18:00 по местному времени, совпадающему с московским, взяли третий тайм-аут, а затем продолжили работу.

Встрече представителей Москвы и Вашингтона предшествовали состоявшиеся в воскресенье шестичасовые переговоры делегаций США и Украины, на которых обсуждалась реализация предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры.

В состав украинской делегации вошли министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя офиса президента Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ, в настоящее время занимающий должность генерального инспектора Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.

По итогам переговоров украинская сторона ограничилась односложным комментарием Рустема Умерова, сообщившего, что «дискуссия была продуктивной и предметной».

Подробности американо-украинских переговоров сообщила газета The Telegraph со ссылкой на советника главы офиса президента Сергея Лещенко. «Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не будем атаковать российские объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты, наши Херсонский и Николаевский порты, порты Большой Одессы»,— сказал он.

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В понедельник газета The New York Times со ссылкой на Сергея Лещенко сообщила, что украинская делегация останется в Эр-Рияде в понедельник для возможных дополнительных консультаций с американской стороной уже после ее переговоров с российской делегацией, затянувшихся до вечера.

Примечательно, что анонсированная накануне изначальная идея администрации США собрать в разных комнатах одной гостиницы Эр-Рияда делегации России и Украины, между которыми должны были курировать американские представители, совершая челночную дипломатию, так и не была реализована.

Однако первый сеанс американской челночной дипломатии между Россией и Украиной в иной форме можно считать состоявшимся. «Украинская делегация по-прежнему находится на площадке переговоров. Ожидается, что после завершения консультаций России и США украинская сторона возобновит переговоры с американской делегацией»,— сообщил в понедельник вечером источник ТАСС, сохранив интригу до ночи вторника.

Сергей Строкань

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