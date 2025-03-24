Россия и США ушли в море

Делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по Украине, центральным вопросом которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Несмотря на то что встреча была названа «техническими консультациями», не затрагивающими ключевых вопросов украинского урегулирования и не сулящими прорывов, российско-американский диалог в итоге стал самым продолжительным с начала украинского кризиса. При этом американская сторона считает встречу в Эр-Рияде подготовкой к переговорам, на которых будут обсуждаться вопросы раздела территории Украины и условия будущего мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российско-американская встреча в Эр-Рияде, стартовавшая в десять утра понедельника, 24 марта, в гостинице The Ritz-Carlton, неожиданно для всего мира превратилась в 12-часовой переговорный марафон, о завершении которого поздно вечером заявил его российский участник Григорий Карасин.

Одновременно с его заявлением на лентах агентств появилось неожиданное заявление президента США Дональда Трампа в беседе с журналистами, сообщившего, что на переговорах по Украине в Эр-Рияде обсуждаются возможные линии разграничения в зоне российско-украинского конфликта и возможный контроль США над украинскими АЭС. Это признание пролило новый свет на переговоры, которые изначально анонсировались исключительно как «технические консультации» по одному вопросу так называемой черноморской инициативы и проходили в максимально закрытом режиме. Поддержание этого режима потребовало от организаторов соблюдения мер строжайшей секретности, призванных исключить любые нежелательные утечки.

Накануне переговоров сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля, закрыли для них вход в здание и запретили там всякую фото- и видеосъемку. Запрещено было и нахождение на территории отеля кого бы то ни было, не имеющего отношения к переговорам, кроме обслуживающего персонала. Даже его постояльцев вежливо попросили покинуть здание.

«Переговоры проходят по-настоящему за закрытыми дверями, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было»,— подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова, когда российско-американская встреча была в самом разгаре. Она предостерегла от завышенных ожиданий, призвав «не ждать никаких прорывов». Более того, комментируя атаку БПЛА в Краснодарском крае, совершенную накануне переговоров в Эр-Рияде, госпожа Захарова заявила «РИА Новости», что Украине не нужен мир. «Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее»,— констатировала она.

Российскую сторону на переговорах, которые назвали «техническими консультациями», представляли председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В состав американской делегации вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолца.

После первых двух с половиной часов обсуждения источник в российской делегации призвал всех запастись терпением, предупредив, что переговоры продлятся «еще долго».

В ситуации многочасового ожидания итогов информационную паузу первым заполнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос "черноморской инициативы" и всех связанных тем с возобновлением этой инициативы, это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд»,— сообщил журналистам господин Песков.

Он уточнил, что изначальным смыслом инициативы, выдвинутой три года назад, было обеспечение безопасности судоходства в Черном море. «Если вы эту инициативу помните в ее предыдущем виде, там была достаточно большая часть обязательств перед нашей стороной, которые, кстати говоря, в прошлый раз выполнены не были. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке дня»,— подчеркнул господин Песков.

Не ограничившись комментарием по поводу главного, по его словам, вопроса нынешних российско-американских переговоров в Эр-Рияде, пресс-секретарь Владимира Путина дал общую оценку нынешнего состояния диалога Москвы и Вашингтона по Украине.

Отвечая на просьбу прокомментировать высказывания президента Трампа о том, что стороны уже договорились о «контурах будущего соглашения», Дмитрий Песков заметил: «По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание». «В целом, конечно же, предстоит еще проработать очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием»,— добавил он.

«Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море»,— пообещал накануне в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф. По его словам, после таких договоренностей можно будет «естественным образом перейти» к полноценному прекращению огня.

«США не вели диалог с Россией три года. Информационный обмен между двумя ядерными державами был на нуле. Для Америки не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла»,— констатировала в понедельник официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс в эфире Fox News.

На этом фоне о дальнейшем ходе российско-американских переговоров, в которых в середине дня был объявлен первый перерыв на обед, и об их атмосфере сообщил агентству «Интерфакс» их участник Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос, есть ли у сторон какое-то взаимопонимание, господин Карасин заметил даже с некоторым недоумением: «Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько, третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор». «Переговоры в самом разгаре. Идет интересное обсуждение довольно злободневных тем. Я бы сказал, что переговоры идут творчески»,— добавил он.

Ранее в Кремле не исключили, что помимо «черноморской инициативы» на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

После обеда переговорные команды «творчески» проработали еще полтора часа, а затем ушли на второй перерыв, на тот момент уже имея в своем активе почти семичасовой переговорный марафон. Однако, проработав еще примерно столько же, стороны после 18:00 по местному времени, совпадающему с московским, взяли третий тайм-аут, а затем продолжили работу.

Встрече представителей Москвы и Вашингтона предшествовали состоявшиеся в воскресенье шестичасовые переговоры делегаций США и Украины, на которых обсуждалась реализация предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры.

В состав украинской делегации вошли министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя офиса президента Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ, в настоящее время занимающий должность генерального инспектора Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.

По итогам переговоров украинская сторона ограничилась односложным комментарием Рустема Умерова, сообщившего, что «дискуссия была продуктивной и предметной».

Подробности американо-украинских переговоров сообщила газета The Telegraph со ссылкой на советника главы офиса президента Сергея Лещенко. «Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не будем атаковать российские объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты, наши Херсонский и Николаевский порты, порты Большой Одессы»,— сказал он.

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на Сергея Лещенко сообщила, что украинская делегация останется в Эр-Рияде в понедельник для возможных дополнительных консультаций с американской стороной уже после ее переговоров с российской делегацией, затянувшихся до вечера.

Примечательно, что анонсированная накануне изначальная идея администрации США собрать в разных комнатах одной гостиницы Эр-Рияда делегации России и Украины, между которыми должны были курировать американские представители, совершая челночную дипломатию, так и не была реализована.

Однако первый сеанс американской челночной дипломатии между Россией и Украиной в иной форме можно считать состоявшимся. «Украинская делегация по-прежнему находится на площадке переговоров. Ожидается, что после завершения консультаций России и США украинская сторона возобновит переговоры с американской делегацией»,— сообщил в понедельник вечером источник ТАСС, сохранив интригу до ночи вторника.

Сергей Строкань