Удобрения вывозятся из России

Удобрения из РФ под санкции не попадают. Еще в марте 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в генеральной лицензии внесло удобрения в список жизненно необходимых товаров наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

ЕС в первых пакетах санкций вводил персональные ограничения в отношении глав крупнейших российских химических компаний, но затем смягчал меры, так как экспортеры удобрений из РФ столкнулись со сложностями фрахтования судов, страхования и платежей. Тем не менее в 2022 году, сообщали в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), экспорт удобрений из РФ сократился на 15%.

Сегодня объемы экспорта растут. По данным MMI, в 2024 году РФ увеличила поставки на 13%, до 42 млн тонн. Экспорт одного из наиболее востребованных азотных удобрений — карбамида — увеличился на 4%, до 9,7 млн тонн. Вывоз аммиачной селитры снизился на 5%, до 3,4 млн тонн. Также было отгружено 6,3 млн тонн сложных удобрений и 13,3 млн тонн калия. В 2025 году, по прогнозу РАПУ, экспорт может увеличиться до 44 млн тонн.

В Еврокомиссии на фоне роста российских поставок намерены повысить пошлины на импорт азотных и комплексных удобрений из РФ и Белоруссии вплоть до заградительного уровня в течение 2025–2028 годов. Зависимость ЕС от импорта российских удобрений угрожает безопасности союза, поставки из РФ увеличиваются, для европейских производителей конкуренция осложняется из-за высоких цен на газ в Европе (см. “Ъ” от 29 января).