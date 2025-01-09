Армения ставит вопрос Европой

Власти Армении в четверг недвусмысленно обозначили внешнеполитический курс страны: правительство поддержало законопроект о начале длительного процесса присоединения к Евросоюзу. В Кремле назвали евроинтеграцию суверенным правом Еревана, но предупредили о невозможности одновременного членства страны и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) — крайне выгодном для Армении, как дают понять в Москве, объединении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Москве, 13 декабря, 2024 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Москве, 13 декабря, 2024 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Законопроект «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз» получил поддержку правительства страны на заседании 9 января. Теперь документ должен рассмотреть парламент, а затем власти обсудят с коллегами из Брюсселя дорожную карту процесса евроинтеграции.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян охарактеризовал сложившиеся в последние годы отношения Еревана и Брюсселя как «интенсивные и динамичные».

«ЕС выражал сильную политическую поддержку армянской демократии по различным поводам. ЕС фактически был вовлечен в обеспечение безопасной среды вокруг Республики Армения»,— подчеркнул министр. В пример он привел размещение миссии гражданских наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. «Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС»,— подытожил Арарат Мирзоян.

Премьер-министр Никол Пашинян разъяснил: «При любом из сценариев Республика Армения может стать членом Европейского союза только в том случае, если будет назначен референдум и в установленном нашей конституцией порядке определенное число участников референдума проголосует “за”» (цитата по Armenpress).

Тем временем на заседании правительства Арарат Мирзоян акцентировал внимание на том, что, хотя референдум только предстоит провести, одобренный законопроект уже является результатом гражданской инициативы. Перед внесением законопроекта в парламент за евроинтеграцию было собрано 52 351 подпись граждан страны (при необходимых 50 тыс.).

Прозападная риторика армянских властей усилилась после войны в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года.

Премьер Пашинян обвинял ОДКБ в невыполнении своих обязательств перед Ереваном на фоне наступления азербайджанских войск, а сама организация и российские власти в частности настаивали, что юридически речь не шла о внешней агрессии в отношении Армении.

Постепенно в 2024 году в Ереване и Брюсселе началось осторожное обсуждение перспектив армянской евроинтеграции. В марте 2024 года Европарламент принял резолюцию, допускающую предоставление Армении статуса страны-кандидата (эти резолюции, напомним, носят рекомендательный характер: решения остаются за лидерами стран ЕС). На сегодняшний день такой статус имеют Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория и Албания. В предстоящие пять лет Еврокомиссия планирует завершить переговорный процесс о членстве в объединении с двумя последними странами.

Несколько более реалистичен прогресс по другому треку: в сентябре 2024-го Армения и ЕС начали переговоры о либерализации визового режима. Конечной целью заявлена отмена визовых требований для граждан Армении при краткосрочных поездках в Евросоюз.

Вместе с тем сближение с ЕС еще сильнее усложняет важнейший для Армении вопрос — о перспективах подписания мирного договора с Азербайджаном. В числе препятствий — согласование двух спорных пунктов договора (всего их 17), один из которых предполагает обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что «под видом так называемых европейских наблюдателей» (имеется в виду миссия ЕС) на армяно-азербайджанской границе «создана инфраструктура НАТО». Армянские власти же настаивают, что без миссии ЕС не обойтись как минимум до завершения демаркации границы.

Разворот Армении к Европе и политические жесты, подобные законопроекту о евроинтеграции, сказываются и на отношениях с Россией.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока сложно оценить перспективы членства Армении в Евросоюзе: надо для начала понять позицию Брюсселя. Вместе с тем, как напомнил представитель Кремля, одновременное участие страны и в ЕС, и в ЕАЭС, «гипотетически рассуждая, просто невозможно». «А мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении»,— добавил господин Песков.

Лусине Баласян