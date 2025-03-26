ТАСС: посол РФ Дарчиев сегодня отправится в США

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправится в США сегодня, 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В МИД РФ эту информацию пока не подтверждали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта»,— заявил собеседник агентства.

Господин Дарчиев состоит на дипломатической службе с 1992 года. В 2014–2021 годы был послом России в Канаде. В январе 2021 года возглавил департамент Северной Америки МИД РФ.

Власти США 27 февраля направили ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом. Указ о его назначении президент РФ Владимир Путин подписал 6 марта. На прошлой неделе российский МИД сообщил, что ожидает скорого отъезда господина Дарчиева в Вашингтон.

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