Выговор о коллективной безопасности

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков потом повторял на все вопросы журналистов, что Армению никто не исключал из ОДКБ и что этот вопрос даже не поднимался. Но никакого противоречия тут не было: не исключали, а лишили права голоса. Плюс представители Армении не смогут больше занимать места в руководящих органах ОДКБ (да и ни в каких других). Интрига, видимо, в том, что Армению не хотят исключать, а она не хочет выходить. Идет война нервов, хотя вроде никто и не волнуется.