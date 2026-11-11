Выговор о коллективной безопасности
Его на саммите в Москве получил армянский премьер Никол Пашинян
11 ноября президент России Владимир Путин принял участие в работе саммита глав стран—участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проголосовал вместе со всеми за лишение права голоса в организации такой страны, как Армения, и дал возможность высказаться на расширенном заседании главе Роспотребнадзора России Анне Поповой по поводу последовательных попыток коллективного Запада разрушить биологический суверенитет ОДКБ. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников в этих обстоятельствах заботился прежде всего о сбережении своего журналистского суверенитета.
В Большом Кремлевском дворце в этот день было много журналистов. Оба зала на четвертом этаже были забиты людьми. Один мой белорусский коллега обратил внимание:
— А почему в зале слева один Глобальный Юг: киргизы, таджики, казахстанцы? А справа собралось европейское крыло: россияне да мы...
Деление представлялось искусственным. Так я ему и сказал. Он, конечно, остался при своем, единственно верном мнении. Но что-то в этом предвзятом мнении было. Почему-то одни журналисты и в самом деле инстинктивно тянутся к другим. То же, похоже, и с лидерами их стран.
Белорусских коллег при этом расспрашивали про их чемпионат по колке дров, в котором, как известно, принимал участие глава Белоруссии Александр Лукашенко. А затем и топор им подарил. (Автор, убей себя, как известно, сам...)
— А что же вы,— спрашивали уже белорусские журналисты российских,— не участвуете в нашем чемпионате?
Коллеги стремятся, видимо, сделать свой чемпионат международным и уже делают его таким. Так, в прошлом году в Минск приехала китайская команда, рассказывали они, собранная из лучших представителей московского бюро CCTV, и заняла почетное предпоследнее место.
Видимо, разделить успех предлагалось и нам.
Рядом домучивали фотокорреспондента ТАСС Артема Геодакяна.
— Зачем ты здесь? — спрашивали его пытливые (от слова «пытать») российские коллеги.— Ведь твоего шефа Пашиняна не будет.
Господин Геодакян оправдывался и утверждал, что шеф у него — генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, но все это было просто смешно.
Между тем с премьером Армении Николом Пашиняном была связана и правда главная интрига саммита ОДКБ. Речь шла то ли об исключении, то ли о лишении Армении права голоса в организации, потому что формально она: а) не платит взносы, б) «Мы,— сказал накануне господин Пашинян,— заморозили наше участие в этом договоре (ОДКБ.— А. К.). Посмотрим, что будет дальше».
Да, всем тут было интересно: что же будет?
Глав стран, участвующих в ОДКБ, ждали, между прочим, не так уж долго. В начале третьего журналисты уже засобирались в Андреевский зал на церемонию фотографирования и заседание в узком составе. Я первый раз видел, как тщательно и парадно одевался один киргизский журналист. Вместо галстука он запихал под воротничок рубашки свой бейдж — чтобы ничего не болталось и выглядело культурно. Воротничок застегнул. А галстук он снял и убрал в сумку. Что ж, можно и так, будем знать.
Уже в Андреевском зале я спросил помощника президента России Юрия Ушакова, который стоял среди других членов делегации (за спину президента он сядет на заседании в расширенном составе через полчаса), действительно ли в четверг утром в Москву прилетают его такие хорошие знакомые Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.
— Так и есть,— согласился Юрий Ушаков.— Переговоры начнутся в первой половине дня.
— Но ведь если они начнутся в первой половине дня, во сколько же им надо встать? — спросил я.— Лететь-то больше пяти часов...
Я думал, он скажет, что они на все готовы ради дела мира. Но Юрий Ушаков пожал плечами и дал понять, что они сами сделали свой выбор.
Я подумал, что ведь на первую половину дня 12 ноября намечено заседание президентского Совета по физкультуре и спорту. Что ж, через несколько минут стало известно, что его переносят на вторую.
— Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России,— рассказывал в этот момент сидевший за столом среди коллег Владимир Путин.— В частности, в Челябинской области успешно прошли учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр» (да, помним, было темно, дождливо, холодно и как-то особенно беспилотно.— А. К.).
Что ж, началась закрытая часть обсуждения в узком составе, на которой, как вскоре выяснилось из слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, единогласно было решено лишить Армению права голоса в организации.
Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков потом повторял на все вопросы журналистов, что Армению никто не исключал из ОДКБ и что этот вопрос даже не поднимался. Но никакого противоречия тут не было: не исключали, а лишили права голоса. Плюс представители Армении не смогут больше занимать места в руководящих органах ОДКБ (да и ни в каких других). Интрига, видимо, в том, что Армению не хотят исключать, а она не хочет выходить. Идет война нервов, хотя вроде никто и не волнуется.
На заседании в расширенном составе Владимир Путин повторил то, что в повторении не нуждалось, и передал слово президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, которого в истории с ОДКБ беспокоит, кажется, прежде всего укрепление силами этой организации таджикско-афганской границы. Что, собственно говоря, и происходит.
Председатель Координационного совета ОДКБ по вопросам биологической безопасности (и глава Роспотребнадзора) Анна Попова, которой предложил выступить Владимир Путин, рассказывала коллегам, чтоб им было не скучно, что «эпидемиологическая обстановка по опасным инфекционным болезням в странах мира остается напряженной. Не исключаются осложнения, связанные с биологическими угрозами искусственного происхождения, возможной утечкой патогенных биологических агентов из лабораторий, риском террористических актов, противоправным использованием достижений синтетической биологии, генной инженерии, а также современных технологий на основе искусственного интеллекта».
Было уже не по себе. Я даже подумал, что, может, зря пришел.
— Не является секретом интерес к проблеме особо опасных инфекций различных стран. Странами блока НАТО поддерживаются более 400 лабораторий, в том числе на евразийском пространстве,— предостерегла Анна Попова.— Деятельность таких лабораторий, как правило, выводится из-под контроля правительств стран присутствия. Через такие объекты собирают информацию о микроорганизмах, в первую очередь опасных, получают биоматериал от людей, исследуют восприимчивость к тем или иным инфекциям!
Таким образом, и на этом направлении необходимо противостоять странам НАТО.
— Государства—члены ОДКБ имеют договоренности о совместной работе в рамках единого эпидемиологического пространства. И чем активнее мы работаем в этой сфере, тем настойчивее осуществляются попытки коллективного Запада завлечь страны в свои биологические проекты, навязать собственные подходы в реагировании на биоугрозы с одной лишь целью — фрагментации системы биологической безопасности и лишения биологического суверенитета! Новым вызовом становятся информационные диверсии для создания панических настроений, связанных с биоугрозами!
Тема биологического суверенитета наций выходит, таким образом, на первый план.
— У наших стран,— заверила вместе с тем Анна Попова,— есть существенное преимущество: заложенная в советское время наука, единые подходы к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, подготовке кадров и единый язык общения.
Отработка противостояния и отстаивания биологического суверенитета идет по всем необходимым направлениям.
— Для отработки практических навыков,— рассказывала Анна Попова,— мы провели двусторонние учения команд быстрого реагирования во всех странах. А в июне текущего года в Саратове Роспотребнадзором организованы и проведены первые учения ОДКБ по реагированию на биоугрозы с использованием мобильных лабораторий в половых... полевых,— вовремя поправилась она,— условиях! Фактически сегодня сформированы силы и средства реагирования, которые могут быть задействованы в любой точке ОДКБ в течение 24 часов!
И стало как-то легче.
Но только не Армении.