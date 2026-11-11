Силы ПВО за день сбили 85 БПЛА над регионами России

Согласно сводке ведомства, авиаудары дронов были отражены в течение дня, с 8:00 до 20:00 по московскому времени. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, а также над акваторией Черного моря.