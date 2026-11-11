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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирКонфликты

Силы ПВО за день сбили 85 БПЛА над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно сводке ведомства, авиаудары дронов были отражены в течение дня, с 8:00 до 20:00 по московскому времени. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, а также над акваторией Черного моря.
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