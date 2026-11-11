В Венгрии арестовали брата Виктора Орбана

Арона Орбана задержали 9 ноября. По версии следствия, в 2024 году его компания записывала граждан Вьетнама на двухдневный курс по оказанию первой помощи в венгерском вузе, помогая им получить шенгенскую визу. За это время в Западную Европу через Венгрию могли въехать более ста вьетнамцев, считает следствие. Арону Орбану грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.