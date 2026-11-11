В Венгрии арестовали брата Виктора Орбана
Предприниматель Арон Орбан, младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отправлен под стражу на один месяц до окончания расследования. Его подозревают в содействии незаконной миграции вьетнамцев, сообщает издание Telex со ссылкой на заявление Будапештского городского суда.
Как сообщил пресс-секретарь суда Герге Бозо, решение было принято из-за возможности Арона Орбана повлиять на процесс сбора доказательств, поскольку тот «имеет связи по всему миру». Такую же меру пресечения вынесли и его сообщнику. Еще один фигурант дела останется под домашним арестом. Четвертый подозреваемый вышел на свободу.
Арона Орбана задержали 9 ноября. По версии следствия, в 2024 году его компания записывала граждан Вьетнама на двухдневный курс по оказанию первой помощи в венгерском вузе, помогая им получить шенгенскую визу. За это время в Западную Европу через Венгрию могли въехать более ста вьетнамцев, считает следствие. Арону Орбану грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Бывший премьер-министр страны Виктор Орбан прокомментировал задержание младшего брата так: «Цель этой грязной политической игры — устранить оппонентов и установить однопартийное правление. Настоящая мишень — это я. Моего младшего брата используют лишь как средство, чтобы добраться до меня». Венгерская оппозиционная партия «Фидес» признала Арона Орбана политическим заключенным.