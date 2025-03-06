Путин назначил нового посла в США

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева послом РФ в США. Дипмиссию США в Москве, по данным «Ъ», может возглавить спецпредставитель по Ливии Ричард Норланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Американская сторона, как сообщал МИД РФ, передала ноту с агреманом на назначение господина Дарчиева послом в США на встрече дипломатических делегаций двух стран в Стамбуле 27 февраля. Тогда же сообщалось о скором отъезде господина Дарчиева в США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что договоренности обеспечить скорейшее назначение послов были достигнуты во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.

Александр Дарчиев работал в Вашингтоне советником с 1997 по 2002 год, на должности советника-посланника посольства РФ в США — с 2005 по 2010 год. С 2010 по 2025 год был директором департамента Северной Америки МИД РФ. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (присвоен в 2009 году).

Сейчас должность посла США в России занимает Линн Трейси. По данным «Ъ», в ближайшее время ее может сменить Ричард Норланд, который возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане, общий срок его дипломатической службы — 35 лет.

Подробнее о переговорах РФ и США по послам — в материале «Ъ».