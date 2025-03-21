МИД ожидает скорого отъезда посла России Дарчиева в США

Новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев намерен вылететь в США «в эти дни», сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Точную дату его отъезда она не назвала.

«Господин Дарчиев, который вот сейчас, как раз в эти дни, собирается в США направиться, так как был назначен туда послом РФ, указ соответствующий был подписан президентом»,— сказала госпожа Захарова в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

Американская сторона передала ноту с агреманом на назначение господина Дарчиева послом 27 февраля. Указ о его назначении Владимир Путин подписал 6 марта. На прошлой неделе помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что господин Дарчиев только собирается отбыть в США.

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