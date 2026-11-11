Захарова назвала причину смерти посла в США Дарчиева

О смерти дипломата Министерство иностранных дел сообщило 11 ноября. Господин Дарчиев возглавлял российское посольство в США с 6 марта 2025 года. До назначения на этот пост он руководил департаментом Северной Америки МИД, занимая эту должность с января 2021 года. В 2014–2021 годах Александр Дарчиев представлял Россию в Канаде в качестве чрезвычайного и полномочного посла.