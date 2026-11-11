Захарова назвала причину смерти посла в США Дарчиева
Российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался из-за хронического заболевания. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, посол умер в Москве.
«Активизировались акулы пера из Штатов с непотребной конспирологией. Позвольте ответить на поступающие вопросы в наших традициях уважения к семье и близким, переживающим горе. Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно»,— написала Мария Захарова в Telegram.
О смерти дипломата Министерство иностранных дел сообщило 11 ноября. Господин Дарчиев возглавлял российское посольство в США с 6 марта 2025 года. До назначения на этот пост он руководил департаментом Северной Америки МИД, занимая эту должность с января 2021 года. В 2014–2021 годах Александр Дарчиев представлял Россию в Канаде в качестве чрезвычайного и полномочного посла.