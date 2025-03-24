Кубанский губернатор попал в десятку

Президент Владимир Путин провел десятую в этом году встречу с губернаторами, чьи полномочия истекают в сентябре 2025 года. 24 марта он принял в Кремле главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева и благословил его на участие в избирательной кампании, которая станет уже третьей в карьере кубанского руководителя. Без «предвыборной» аудиенции у главы государства пока остаются только ленинградский губернатор Александр Дрозденко и глава Чувашии Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Кондратьев (справа) стал десятым губернатором, получившим от президента добро на участие в осенних выборах

Фото: пресс-служба президента РФ Вениамин Кондратьев (справа) стал десятым губернатором, получившим от президента добро на участие в осенних выборах

Фото: пресс-служба президента РФ

В отличие от большинства своих коллег (см. “Ъ” от 1 и 12 марта) Вениамин Кондратьев начал отчет не с поддержки участников специальной военной операции (СВО), а с экономики, поскольку деньги — «это и есть качество жизни». По словам губернатора, за последние десять лет (он возглавляет край с весны 2015 года) ВРП Кубани увеличился почти втрое — с 1,8 трлн до 5,5 трлн руб. Говоря об урожае, господин Кондратьев похвалился тем, что не только большая часть российских регионов, но уже и ближнее зарубежье «сеет пшеницу семенами нашими, кубанскими». А его «особым предметом гордости» оказалось виноделие: «Можно смело говорить, что с 2019 года по-настоящему в России появилось виноградарство, виноделие и российское вино».

Заслушивая отчет об успехах в социальной сфере (по данным губернатора, за семь лет в регионе было построено 105 школ), президент обратил внимание господина Кондратьева на то, что «все-таки 25% школьников ходят во вторую смену».

В ответ глава Кубани признал, что пока было «не до второй смены»: «Мы просто решали вопрос дефицита вообще школ».

Господин Путин согласился, что миграционная нагрузка в Краснодарском крае серьезная, в связи с чем «и социальные вопросы сложнее решаются», однако настоял на том, что «надо идти дальше и добиваться лучшего». «Не останавливать. Мы к этому идем активно»,— пообещал Вениамин Кондратьев. Среди других проблем, на которые указал президент,— дефицит сотрудников скорой помощи, ремонт фельдшерских акушерских пунктов, развитие дорожной сети и проблемы с очистными сооружениями.

О поддержке участников СВО Вениамин Кондратьев отчитался ближе к концу встречи. По его словам, в 2026 году под Краснодаром будет сдан в эксплуатацию «современнейший» реабилитационный центр на 500 человек. «Конечно, мы очень торопимся, чтобы он все-таки начал функционировать, потому что он очень нужен»,— объяснил глава региона.

«У вас в сентябре выборы»,— напомнил наконец собеседнику Владимир Путин. «Для меня очень важно получить вашу поддержку и согласие»,— ответил губернатор, подчеркнув, что пойдет на третий срок только при поддержке президента.

Господин Путин, в свою очередь, констатировал, что в Краснодарском крае «очень многое сделано за последние годы». Он также призвал господина Кондратьева «интенсифицировать, увеличить количество контактов прямых» с избирателями, что, «может быть, даже важнее, чем текучка сегодняшнего дня». Препятствий для участия кубанского губернатора в выборах глава государства не увидел: «В целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи».

Вениамин Кондратьев стал уже десятым региональным руководителем, который побывал у Владимира Путина накануне сентябрьских выборов. 20 марта президент провел аналогичную встречу с костромским губернатором Сергеем Ситниковым, а ранее в феврале—марте — с главами Калужской, Брянской, Иркутской и Архангельской областей, Камчатского и Пермского краев, а также Севастополя и Татарстана. Среди оставшихся высших должностных лиц, чьи полномочия истекают в сентябре, поддержкой со стороны господина Путина пока не заручились только Александр Дрозденко (Ленинградская область) и Олег Николаев (Чувашия). Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, чьи полномочия тоже истекали в этом году, 18 марта досрочно ушел в отставку. Его место заняла бывший премьер Запорожской области Ирина Гехт (см. “Ъ” от 19 марта).

Андрей Прах