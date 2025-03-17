Александр Хинштейн разменял первую сотню

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 17 марта провел пресс-конференцию по итогам первых 100 дней работы на посту главы региона. Он поведал о подготовке плана восстановления населенных пунктов, пострадавших в ходе боев с вооруженными силами Украины (ВСУ), о новой команде правительства и об общении с предшественниками. А заодно призвал не волноваться из-за его возможного отъезда из региона, процитировав по этому поводу Владимира Высоцкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Пресс-конференцию, посвященную первым 100 дням работы в должности, Александр Хинштейн провел в малом концертном зале «Свиридовский». Своим ключевым приоритетом он назвал восстановление приграничных территорий, которые в последние полгода находились под контролем ВСУ, а с прошлой недели активно освобождаются российскими военными. Для этого, признал господин Хинштейн, придется провести беспрецедентную работу: отстроить разрушенное и создать условия для возвращения людей к мирной жизни.

Сейчас по каждому из пострадавших от боев муниципалитетов власти готовят мастер-планы — «образы будущего», которые будут предусматривать все параметры восстановления инфраструктуры и жилья, а также внешний вид населенных пунктов.

К их обсуждению привлекут местных жителей, пообещал Александр Хинштейн. Он отметил, что прямая работа с людьми уже ведется: к примеру, в регионе регулярно собирается координационный совет, куда входят представители девяти муниципалитетов. Самой сложной задачей врио губернатора назвал возвращение доверия к власти: «Вся моя работа посвящена этой цели. Открытость власти, ее справедливость. Не прятаться за спинами охранников, идти к людям, слушать, о чем они говорят, решать проблемы».

Господин Хинштейн также рассказал, что с момента его приезда в регион удалось решить несколько проблем. Так, в декабре наиболее остро стоял вопрос обеспечения льготников лекарствами. Полномочия на их закупку предшественники нынешнего главы области хотели передать областной Корпорации развития (ее руководство сейчас обвиняется в хищении более 3 млрд руб. при строительстве линий обороны на границе с Украиной), но Александр Хинштейн этот процесс остановил, поэтому к сегодняшнему дню жалобы в минздрав «сошли на нет». Кроме того, подрядчиков, нарушавших сроки поставок, оштрафовали, сообщил глава региона.

Отдельно господин Хинштейн остановился на обновленной команде правительства Курской области. Журналисты обратили внимание, что сейчас среди его заместителей остался всего один уроженец региона, тогда как все остальные — приезжие.

Врио губернатора в ответ заявил, что «чисток» с его стороны не было, а все вице-губернаторы уволились по собственному желанию. Он особо подчеркнул, что новый врио председателя правительства Александр Чепик работал на аналогичной должности в Карелии, а назначенные недавно на посты заместителей Владимир Базаров и Артем Демидов имеют опыт работы в Белгородской области и в Москве соответственно. «Нет никакой местечковой команды, нет никакого десанта из отдельного региона. Всех людей ищем и подбираем, потому что у них есть профессиональные компетенции»,— заверил врио губернатора.

Также Александр Хинштейн рассказал об отношениях со своими предшественниками — отработавшим почти шесть лет Романом Старовойтом, который переехал в Москву в мае 2024-го, и Алексеем Смирновым, который, сменив господина Старовойта, занимал пост всего полгода. По словам господина Хинштейна, с господином Старовойтом, который сейчас занимает пост министра транспорта РФ, он общался несколько раз, а вот с господином Смирновым пока ни разу, хотя тот бывает в Курской области.

В завершение у врио губернатора поинтересовались, будет ли он участвовать в сентябрьских выборах главы Курской области, поскольку по региону ходят слухи, что он здесь ненадолго. От прямого ответа на этот вопрос господин Хинштейн уклонился, заявив, что все будет зависеть от оценки его работы со стороны президента и местных жителей. Но затем процитировал Владимира Высоцкого: «Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду»,— призвав не обращать внимания на слухи и добавив, что хочет остаться в памяти людей по реальным делам.

Сергей Толмачев, Воронеж