В промзоне в Невинномысске зафиксированы повреждения от обломков БПЛА
13.10.2026, 07:57
Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ставропольский край, сообщил губернатор Владимир Владимиров. В промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от обломков БПЛА.
По предварительным данным, пострадавших нет. «Осмотр мест падения и оценка последствий продолжается, начаты работы по устранению повреждений»,— уточнил господин Владимиров.
Губернатор говорил, что налет БПЛА на промышленные объекты также фиксировали в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе. Минобороны РФ об отражении атаки дронов в регионе пока не отчитывалось.