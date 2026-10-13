Кто правит баллом

Отдельно НФС предлагает внедрить механизм оперативного рассмотрения обращений организаций о недостоверных отзывах по принципу Notice & Take Down. Тогда платформы должны будут удалять оценки пользователей, достоверность которых они не смогут подтвердить, в течение нескольких дней. В НФС предполагают, что дополнительное регулирование пользовательских отзывов можно распространить не только на фитнес-клубы, но и на другие сегменты сферы услуг: рестораны, гостиницы, торговые объекты.