Архангельский губернатор ушел окрыленным

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 марта, провел рабочую встречу с очередным губернатором, чьи полномочия истекают в сентябре. На этот раз перед главой государства предстал руководитель Архангельской области Александр Цыбульский. По сложившейся традиции чиновник отчитался о достижениях за минувшую пятилетку, а также попросил благословить его еще на один срок. Владимир Путин в ответ традиционно пожелал тому успехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отчет архангельского губернатора Александра Цыбульского был долгим, но содержательным

Фото: пресс-служба президента РФ Отчет архангельского губернатора Александра Цыбульского был долгим, но содержательным

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Цыбульский начал с поддержки участников специальной военной операции и их семей. По его словам, за три года в архангельский центр «Вместе мы сильнее» поступило более 10 тыс. обращений — от запросов на поставку техники бойцам до бытовых просьб. Выполнено уже 99,5%, с гордостью подчеркнул губернатор. Он обратил внимание президента на запуск кадровой программы «с очень символичным названием» — «Защитники. Под крылом Архангела», а также рассказал, что обучение первой группы ветеранов начнется уже 1 июля. Напомним, как ранее сообщал “Ъ”, к началу весны программы—аналоги федерального проекта «Время героев» были запущены почти во всех субъектах РФ (см. “Ъ” от 10 марта).

Следом Александр Цыбульский перешел к макроэкономическим показателям и похвалился 50-процентным ростом ВРП за пять лет (с 550 млрд до 834 млрд руб.), а также объемом инвестиций, который превышает уровень «предкризисного» 2020 года (120 млрд руб.). По словам губернатора, в первую очередь этому поспособствовал судоремонт: «До санкций большинство наших кораблей обслуживались и ремонтировались в европейских портах». «Не было бы счастья, да несчастье помогло»,— согласился Владимир Путин. Господин Цыбульский попытался развить эту мысль, заявив, что на фоне возможного потепления отношений с Западом важно «все-таки сохранить вот это желание и понимание наших рыбаков», однако президент его оборвал: «Желания и понимания недостаточно. Надо условия создавать».

Далее губернатор рассказал Владимиру Путину о достижениях региона в судостроительной сфере, производстве паллет, борьбе с лесными пожарами, а также о числе реализованных проектов в Арктической зоне. «Здесь мы лидеры: 32 млрд руб. инвестиций уже привлечено, 4,2 тыс. мест создано»,— похвалился господин Цыбульский. «По моим справкам, объем инвестиций как-то сократился»,— возразил президент. «Сократился, но просто мы приравниваем его к 2021 году,— объяснил губернатор.— Тогда все-таки они были повыше».

Продолжая свой подробный отчет, глава региона рассказал Владимиру Путину о развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры Архангельской области, а также об успехах в сферах здравоохранения, образования и жилищного строительства. Дойдя до последнего пункта, господин Цыбульский попросил помощи в софинансировании программы расселения ветхого жилья. «Одновременно могу сказать, что мы не стоим на месте и не только просим денег»,— сразу оговорился он.

«В этом году уже пять лет, как я занимаю должность губернатора, должны состояться выборы,— подошел он наконец к финальной просьбе.— И мне тоже здесь важно понять, как бы вы отнеслись к тому, если бы я предложил свою кандидатуру жителям для того, чтобы еще на пять лет предложить себя в качестве возможного руководителя области. Тем более что проблем еще много осталось и есть чем заниматься».

Владимир Путин в ответ согласился, что проблем много — это и отток населения, и уровень доходов, однако темп, который набрал губернатор, достаточный, «чтобы люди чувствовали изменения»: «Очень надеюсь на то, что вы в таком же темпе будете работать дальше. Хочу пожелать успехов вам».

Напомним, за последние полтора месяца на встрече с Владимиром Путиным побывали уже семь губернаторов, чьи полномочия истекают осенью,— Владислав Шапша (Калужская область), Александр Богомаз (Брянская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Игорь Кобзев (Иркутская область), Рустам Минниханов (Татарстан) и Дмитрий Махонин (Пермский край). Подобно господину Цыбульскому, почти все они прямо обратились к главе государства с просьбой одобрить их намерение участвовать в сентябрьской кампании. Исключением стали только господа Минниханов и Махонин: согласно стенограмме, опубликованной на сайте Кремля, ни первый, ни второй вопрос о выборах не поднимали. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, что пермский губернатор все-таки заручился поддержкой Владимира Путина. Было ли дано добро господину Минниханову, в его пресс-службе “Ъ” не ответили.

Андрей Прах