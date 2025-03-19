Ты увидишь, он же крайний

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный 18 марта объявил о переходе на новое место работы. В сентябре истекал первый срок его полномочий, и на второй господин Бездудный решил не претендовать. На его место президент Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт, которая в течение последнего года руководила правительством Запорожской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Бездудный решил уйти с поста главы Ненецкого округа, не дожидаясь окончания первого губернаторского срока

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Юрий Бездудный решил уйти с поста главы Ненецкого округа, не дожидаясь окончания первого губернаторского срока

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Юрий Бездудный сообщил о своей отставке уже традиционным для губернаторов способом — опубликовав прощальное видео в Telegram-канале. Как оказалось, дату для увольнения он выбрал символичную: ровно шесть лет назад господин Бездудный был назначен заместителем тогдашнего главы НАО Александра Цыбульского. До этого отношения к Крайнему Северу он не имел. «Моя работа в Заполярье стала настоящей школой жизни, а учителями — северяне»,— признался уходящий губернатор, добавив, что вместе с жителями сделал многое, «чтобы регион рос и развивался». Господин Бездудный заявил, что его уже ждет «другая работа», однако не уточнил, о какой именно должности идет речь.

Юрию Бездудному 55 лет, он уроженец Брянской области. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина, Орловскую региональную академию госслужбы и Московский психолого-социальный институт. С 1987 года проходил службу в органах госбезопасности. В 2007-м стал вице-мэром Брянска, в 2013-м — вице-президентом Интерактивного банка. В 2014 году перешел на должность замглавы администрации Одинцовского муниципального района Московской области, где проработал до 2019 года.

Врио главы НАО Юрий Бездудный был назначен 2 апреля 2020 года сразу после перехода Александра Цыбульского на должность врио губернатора «материнского» субъекта (округ входит в состав Архангельской области). Первой же инициативой двух новоявленных руководителей стало объединение «матрешки»: 13 мая они подписали соответствующий меморандум о намерениях. На следующий день в столице НАО Нарьян-Маре начались протесты. Против объединения с Архангельской областью выступили не только жители, но и представители окружной ячейки «Единой России». В результате инициатива была свернута так же неожиданно, как и появилась. В конце мая Юрий Бездудный и Александр Цыбульский заявили, что процесс слияния откладывается, и с тех пор этот вопрос не поднимался.

Впрочем, бесследно эта история не прошла: по итогам всероссийского голосования по поправкам к Конституции летом 2020 года НАО стал единственным субъектом РФ, большинство жителей которого (55,3%) высказались против изменения Основного закона.

Преемником господина Бездудного стала экс-сенатор и бывший челябинский вице-губернатор Ирина Гехт. Поздно вечером 18 марта Владимир Путин встретился с ней в Кремле и предложил «поехать на Север».

Госпожа Гехт согласилась, выразив мнение, что «с учетом стратегии развития Арктики» НАО «станет основой нашей стратегии развития арктической зоны».

Последним местом работы Ирины Гехт была Запорожская область, правительство которой она возглавляла с мая 2024 года. В январе 2025-го чиновница ушла в отставку: собеседники “Ъ” в регионе тогда говорили, что она не смогла сработаться с губернатором Евгением Балицким. После отставки СМИ сообщали, что госпожа Гехт может стать заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), и сама она днем 18 марта подтверждала “Ъ”, что планировала трудоустроиться в полпредство.

По словам политолога Ростислава Туровского, в последние годы НАО оказался в сложной социально-экономической ситуации из-за проблем в нефтяной промышленности. «Также не удалось ускорить запуск новых инвестиционных проектов. Стагнация в регионе не была виной Бездудного, но могла снизить его мотивацию для продолжения работы. Все-таки главой НАО он стал в силу стечения обстоятельств и прежде к нему никакого отношения не имел»,— объясняет эксперт. Он также напоминает, что Юрию Бездудному было непросто найти взаимопонимание с местными элитами из-за периодических слухов об объединении с Архангельской областью: «Не исключено, что эта непопулярная тема вернется вновь — как раз на фоне готовящегося выдвижения Цыбульского на второй срок».

По мнению политолога Константина Калачева, господин Бездудный отработал свой срок «вполне успешно»: «Поначалу в НАО его приняли настороженно, как чужака, но он продемонстрировал таланты коммуникатора и администратора. Поэтому его объяснение, что пост он покидает в связи с переходом на другую работу, выглядит вполне убедительным».

Андрей Прах