Аэропорт Внуково с начала суток принял 37 и отправил 30 рейсов
13.10.2026, 07:37
Московский аэропорт Внуково с начала суток принял 37 и отправил 30 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram. За это время воздушная гавань дважды приостанавливала прием и выпуск самолетов.
В авиагавани уточнили, что большинство рейсов, следовавших во Внуково и перенаправленных на запасные аэродромы, совершили посадку в других аэропортах Московского авиационного узла.
Кроме того, два из трех самолетов, ранее вернувшихся в Турцию из-за ограничений, вылетели в Москву. По информации ТАСС, судна уже приземлились в российской столице.
Ночью 13 октября из Внуково задерживался вылет 40 авиарейсов. Ограничения на полеты также вводились в Домодедово и Жуковском. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера понедельника над Московским регионом было сбито 417 беспилотников.