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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
МирКонфликты

ВМС Франции задержали нефтяной танкер в Индийском океане

13.10.2026, 07:41
Французские военные захватили нефтяной танкер в 450 милях от острова Реюньон в Индийском океане. Как сообщил президент Эмманюэль Макрон, танкер DF Peak, предположительно, ходил под фальшивым флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива.
Какой стране принадлежит танкер, неизвестно. Господин Макрон заверил, что операция по задержанию была проведена «в соответствии с международным морским правом». «Франция полна решимости бороться с "теневым флотом" по всему миру»,— прокомментировал он в соцсети Х.
В мае французские ВМС задержали танкер Tagor. Власти страны назвали его частью российского теневого флота. Капитан танкера — россиянин; судно шло из Мурманска. В июле суд снял арест с танкера.
О том, как Запад охотится на «теневой флот» в нейтральных водах, читайте в материале «Ъ».
Франция
Европа