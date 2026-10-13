ВМС Франции задержали нефтяной танкер в Индийском океане

Французские военные захватили нефтяной танкер в 450 милях от острова Реюньон в Индийском океане. Как сообщил президент Эмманюэль Макрон, танкер DF Peak, предположительно, ходил под фальшивым флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива.