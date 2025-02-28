Иркутский губернатор получил вторую «пятерку»

28 февраля президент России Владимир Путин продолжил серию рабочих встреч с руководителями регионов, чьи полномочия подходят к концу: глава государства традиционно поддерживает их стремление баллотироваться на новый срок в ходе личного разговора. Ранее в феврале он уже дал добро на участие в выборах губернаторам Калужской и Брянской областей, Камчатского края и Севастополя. В пятницу поддержкой заручился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (28 февраля 2025 года)

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (28 февраля 2025 года)

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Кобзев отчитался за весь пятилетний срок на посту главы области, однако начал с конца — с подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Выполняя поручение президента, иркутские чиновники лично встречаются с фронтовиками, рассказал губернатор. «У нас всего 2403 ветерана, участников тех событий, и почти 67 тыс. жителей, которые относятся к детям войны,— мы всех поощрим, материально поддержим»,— заверил Игорь Кобзев и передал Владимиру Путину письмо от 100-летнего фронтовика.

Следом Игорь Кобзев рассказал о поддержке и реабилитации ветеранов уже современных боевых действий, участников специальной военной операции (СВО).

По словам губернатора, региональные власти выступают с инициативой возвести в Иркутской области новый военный госпиталь, поскольку старый находится в здании 1871 года постройки: «У нас только на момент начала СВО было более 30 тыс. ветеранов боевых действий. Поэтому для них — и для всех — это будет очень важное событие».

Передав президенту скульптуру бойца СВО — подарок от матери Героя России Эдуарда Дьяконова, который погиб в Мариуполе в 2022 году,— Игорь Кобзев перешел непосредственно к своему отчету. Губернатор рассказал, что более чем из 200 мероприятий по восстановлению пострадавшего от наводнения Тулуна в работе остается 26. «Уже по-другому выглядит (город.— “Ъ”)»,— оценил усилия Владимир Путин. «Это уже другой город»,— добавил Игорь Кобзев.

После этого глава Иркутской области подробно рассказал президенту о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде от предприятия «Усольехимпром», о темпах расселения аварийного жилья, о подготовке к пожароопасному сезону, о сокращении энергодефицита, а также о решении проблем в здравоохранении, образовании и социальной сфере.

«Пять лет уже прошло, да?» — спросил Владимир Путин, выслушав отчет. «Первая пятилетка была непростой, может быть, знаете, сложной для меня»,— признался господин Кобзев, ответив сразу и на следующий вопрос: «Работа интересная. Не боюсь, поэтому готов». «Готовы к следующим выборам?» — уточнил президент. «Если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения — мне эта территория уже как своя»,— объяснил глава региона, добавив, что в Иркутской области живет его семья. «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте»,— сказал Владимир Путин и пожелал губернатору успехов.

Игорь Кобзев стал уже пятым региональным руководителем, который получил добро на переизбрание в этом году.

Ранее аналогичную аудиенцию у Владимира Путина имели Владислав Шапша (Калужская область), Александр Богомаз (Брянская область), Михаил Развожаев (Севастополь) и Владимир Солодов (Камчатский край).

В сентябре истекают полномочия еще семерых глав — Дмитрия Махонина (Пермский край), Олега Николаева (Чувашия), Александра Цыбульского (Архангельская область), Рустама Минниханова (Татарстан), Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Дрозденко (Ленинградская область) и Сергея Ситникова (Костромская область). По данным “Ъ”, некоторые из них уже готовятся к встрече с Владимиром Путиным. Например, источники, близкие к пермским властям, утверждают, что господин Махонин может пообщаться с президентом в начале марта.

Андрей Прах; Дмитрий Астахов, Пермь