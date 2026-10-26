Алжир отправит воинский контингент в Нигер

В районах на севере Нигера и в соседних с ним странах многие годы продолжаются столкновения правительственных войск с вооруженными группировками, в том числе исламистскими. Алжирский сенатор Белкасем Булгити заявил, войска отправят для «защиты экономических и стратегических интересов Алжира, особенно его нефтяных объектов в Нигере».