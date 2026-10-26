Алжир отправит воинский контингент в Нигер
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Парламент Алжира одобрил отправку войск в Нигер, сообщают Reuters и Associated Press. Это первый случай развертывания алжирских войск за рубежом с 1973 года. Тогда страна поддержала Египет в войне с Израилем.
Подразделения алжирской армии будут направлены в поселение Мадама на северо-востоке Нигера на границе с Ливией. Ранее там находилась французская военная база. Сколько именно алжирских военных будет размещено и когда это произойдет, неизвестно.
В районах на севере Нигера и в соседних с ним странах многие годы продолжаются столкновения правительственных войск с вооруженными группировками, в том числе исламистскими. Алжирский сенатор Белкасем Булгити заявил, войска отправят для «защиты экономических и стратегических интересов Алжира, особенно его нефтяных объектов в Нигере».
Как пишет Reuters, «этот шаг Алжира свидетельствует об улучшении отношений между этой страной и Нигером». В 2023 году в Нигере произошел военный переворот. Его лидеры находятся у власти в стране до сих пор. Алжир этот переворот не поддержал. В 2025 году Нигер отозвал своего посла из Алжира.