В Стамбуле полиция избила журналистов RT во время массовых протестов

Полиция Стамбула избила корреспондента RT Ясина Экена и его оператора во время протестов. В издании сообщили, что сотрудникам канала пришлось обратиться за помощью в больницу.

«Им наносили удары дубинками, также у них сорвали знаки RT, разбили им противогазы, затем распылили в их сторону слезоточивый газ»,— сообщили в Telegram-канале издания.

На видео, которое издание публикует вместе с сообщением видно, как группа полицейских в противогазах подходит к журналисту и отводит подальше от толпы. После, один из силовиков, попытался схватить сотрудника RT за противогаз.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта после задержания мэра Стамбула Экрем Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская Народная партия (РНП) Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более миллиона человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Выходить на демонстрации призвал и сам господин Имамоглу, после того как 23 марта стало известно о его аресте. Он подчеркнул, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.

Чем известен арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу — читайте в материале «Ъ».