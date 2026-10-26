Президент Ирана сегодня отправится с визитом в Россию
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня отправится в Россию на саммит стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщает агентство Tasnim. По его данным, визит иранского президента продлится один день.
Саммит пройдет 27 октября в Москве. Господин Пезешкиан должен выступить на мероприятии с речью. Он также может встретиться с руководителями нескольких стран, пишет агентство, не приводя подробностей.
Ожидается, что в саммите ФСЭГ поучаствуют в том числе представители ОАЭ, Алжира, Египта, Ливии, Катара и Венесуэлы. Участники мероприятия обсудят развитие мирового рынка энергоресурсов, а также перспективы взаимодействия. Сам Масуд Пезешкиан говорил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. На прошлой неделе президент Ирана провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.