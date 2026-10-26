CNN: США готовы к масштабной атаке на Иран в первые 96 часов после приказа Трампа
Американские войска на Ближнем Востоке готовы будут начать «потенциально крупные» военные операции против Ирана «в течение 96 часов после получения приказа» от президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает к новым атакам на Иран, но американские власти попросили его подождать, пока США не будут готовы к проведению совместных операций.
Источники канала заявили, что в регионе «развернуты достаточные силы США для осуществления потенциальных атак». CNN считает, что масштаб новых военных операций США может «выйти за рамки простых мер по поддержанию порядка». По мнению американских чиновников, «вопрос не в том, отдаст ли Трамп приказ, а в том, когда это произойдет». Они полагают, что это может случиться «в любой момент до конца года», но, скорее всего, уже после промежуточных выборов в США 3 ноября. Канал утверждает, что руководство Центрального командования США и Пентагона уже разрабатывает обширный список целей для ударов, в который входят иранская энергетическая инфраструктура, военные и ядерные объекты.
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии. В июле Штаты возобновили удары по Ирану. The New York Times сообщала, что США и Израиль разработали планы возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в США. По версии издания, речь идет о «короткой, но интенсивной» трехдневной операции. Дональд Трамп считает войну в Иране одним из своих самых выдающихся решений.