CNN: США готовы к масштабной атаке на Иран в первые 96 часов после приказа Трампа

Источники канала заявили, что в регионе «развернуты достаточные силы США для осуществления потенциальных атак». CNN считает, что масштаб новых военных операций США может «выйти за рамки простых мер по поддержанию порядка». По мнению американских чиновников, «вопрос не в том, отдаст ли Трамп приказ, а в том, когда это произойдет». Они полагают, что это может случиться «в любой момент до конца года», но, скорее всего, уже после промежуточных выборов в США 3 ноября. Канал утверждает, что руководство Центрального командования США и Пентагона уже разрабатывает обширный список целей для ударов, в который входят иранская энергетическая инфраструктура, военные и ядерные объекты.