«Правительство явно не хотело оставлять все на волю случая»

Протесты, охватившие крупнейшие города Турции после ареста мэра Стамбула и главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана, широко освещаются в мире. Наблюдатели сходятся во мнении, что арест Экрема Имамоглу связан с желанием властей лишить сильного противника президента возможности бросить ему вызов на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие в Стамбуле

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Протестующие в Стамбуле

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Путч сверху

Эрдоган правит Турцией больше двух десятилетий… За это время он шаг за шагом превратил свою страну в автократию. Он подточил систему юстиции и заставил медиа присоединиться к господствующей идеологии… Теперь он сделал еще один шаг на этом пути: арестовав Имамоглу, он не только лишил свободы одного из самых популярных политиков в стране. Он в принципе поставил под вопрос выборы… Эрдоган следует российской или иранской модели, в которых властитель решает, кто может бросать ему вызов. По всей видимости, в президентском дворце пришли к выводу, что Имамоглу слишком успешен как мэр и слишком популярен, чтобы позволить ему и дальше действовать.

Партия националистического движения призывает к здравому смыслу

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал проявить здравый смысл и сдержанность после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Бахчели выразил доверие турецкой системе правосудия. MHP является главным политическим союзником правящей Партии справедливости и развития во главе с Реджепом Эрдоганом. Девлет Бахчели также подверг критике слова лидера оппозиционной Республиканской народной партии Озгюра Озеля, который охарактеризовал задержание мэра как попытку государственного переворота.

Турецкая полиция арестовала главного оппонента Эрдогана

За два десятилетия у власти Эрдоган ужесточил контроль за государственными учреждениями, а также усилил репрессии против свободы слова и мнения. Он также заметно ужесточил контроль за системой правосудия, выдвигал обвинения и сажал в тюрьму своих оппонентов. Он также распространил свой контроль над СМИ, университетами и другими общественными институтами.

Тысячи людей протестуют против ареста мэра Стамбула

Имамоглу, видный лидер оппозиции и главный соперник Эрдогана, был арестован на фоне обвинений в коррупции и связях с запрещенной политической группой. Его задержание вызвало масштабные протесты, несмотря на усилия правительства по подавлению несогласия путем перекрытия дорог и запрета демонстраций. Репрессии воспринимаются как часть более широкой стратегии администрации Эрдогана по сохранению контроля над, возможно, готовящимися досрочными выборами. Протесты отражают глубокое разочарование граждан в связи с эрозией демократических норм в Турции. Арест Имамоглу последовал за значительными электоральными потерями правящей партии Эрдогана, вызвав опасения, что правительство прибегает к авторитарным мерам, чтобы заставить оппозицию замолчать.

Эрдоган арестовывает кандидата, который мог его победить

Выбор момента для ареста господина Имамоглу не выглядит случайным. На съезде партии 23 марта Республиканская народная партия должна была выдвинуть его в качестве кандидата на пост президента на выборах 2028 года, которые, как многие ожидают, пройдут раньше... Господин Имамоглу с прошлого года успешно опережает турецкого лидера в опросах общественного мнения. Правительство… явно не хотело оставлять все… на волю случая… Перспективы для уже хромающей демократии Турции выглядят мрачно… Арест мэра Стамбула — самый значительный, но он не первый такого рода и, скорее всего, не последний. В последние пару месяцев были задержания многих мэров из рядов оппозиции и журналистов, освещающих расследование в отношении господина Имамоглу.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик