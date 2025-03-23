Мэру Стамбула избрали меру

В воскресенье, 23 марта, Мировой уголовный суд в Стамбуле избрал меру пресечения в виде ареста мэру города Экрему Имамоглу, которого обвиняют в коррупции и связи с террористами. В этот же день Республиканская народная партия провела праймериз, на которых утвердила господина Имамоглу кандидатом в президенты на выборах 2028 года. Все это происходит на фоне масштабных протестов против уголовного преследования политика, которого считают главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В городах Турции проходят невиданные по масштабам акции протеста, сопровождаемые ожесточенными столкновениями с полицией

Фото: Khalil Hamra / AP В городах Турции проходят невиданные по масштабам акции протеста, сопровождаемые ожесточенными столкновениями с полицией

Фото: Khalil Hamra / AP

Мировой уголовный суд в Стамбуле определил меру пресечения мэру города Экрему Имамоглу утром 23 марта. Обвинения в связях с террористами, по мнению суда, доказано не было, вследствие чего был вынесен вердикт об освобождении обвиняемых под подписку о невыезде и судебный контроль.

Однако по делу о коррупции мерой пресечения для мэра Имамоглу и его советника Мурат Онгуна был избран арест. В результате оба обвиняемых останутся под стражей.

Мэр Стамбула был задержан 19 марта в связи с обвинениями в коррупции и связями с Рабочей партией Курдистана, которая признана в стране террористической и запрещена. Всего в рамках расследования под подозрение попало более 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Сам господин Имамоглу обвинения отрицает и заявляет о своей невиновности.

Пока Мировой уголовный суд в Стамбуле определял меру пресечения господину Имамоглу, Республиканская народная партия (РНП) приступила к проведению праймериз по избранию своего кандидата на президентских выборах 2028 года. Оппозиционеры установили более 5,6 тыс. урн для голосования в 81 провинции Турции. В голосовании могли принять участие не только члены полуторамиллионной РНП, но и беспартийные граждане. При этом победа господина Имамоглу была предопределена заранее — он был единственным кандидатом на праймериз.

По расчетам руководства партии, мероприятие должно было продемонстрировать властям высокий уровень поддержки оппозиционного лидера с целью добиться его освобождения. Впрочем, пока неясно, будет ли у него возможность участвовать в президентской гонке: даже если его признают невиновным, судьба политика будет зависеть от результатов апелляции на признание Стамбульским университетом его диплома недействительным. Без высшего образования господин Имамоглу не будет иметь права баллотироваться на президентский пост.

Тем временем в Стамбуле и других крупных городах страны не утихают мощные протесты в поддержку опального мэра. А после новостей о его аресте они, судя по всему, лишь усилятся.

Лидер РНП Озгюр Озель в воскресенье призвал сторонников мобилизовать все силы, несмотря на действующий в Стамбуле, Анкаре и Измире запрет на протестные акции.

Крупнейшая за последние десять лет акция такого рода прошла в Стамбуле в пятницу, 21 марта. Сотни тысяч людей вышли на улицы города, основная же демонстрация проходила у здания стамбульской мэрии. Несмотря на призывы Озгюра Озеля к мирному протесту, избежать столкновений с полицией не удалось. Демонстранты начали забрасывать правоохранителей фаерами и камнями, те ответили слезоточивым газом и водометами. Примерно то же самое происходило в Анкаре и Измире. При этом в столице главной ударной силой протестующих стали студенты Ближневосточного технического университета, которых правоохранители заблокировали в кампусе, где и проходили основные столкновения. По итогам протестов в пятницу и субботу в Турции были задержаны 323 человека, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

Точное число протестующих определить сложно из-за колоссальной разницы в официальных цифрах и подсчетах оппозиции, однако даже данные властей подтверждают невиданный масштаб демонстраций.

Так, полиция Стамбула заявляла о 300 тыс. участников акций протеста, в то время как оппозиция насчитала не менее 1 млн человек.

При этом власти Турции запретили местным СМИ публиковать кадры акций протеста, объявив подобные публикации подстрекательством к беспорядкам. Соцсети в стране с 19 марта работают с перебоями. На фоне протестов в Стамбуле и Анкаре частично перекрывают дороги и выходы со станций метро.

Пропрезидентская Партия справедливости и развития 21 марта организовала в Стамбуле ифтар (вечерний прием пищи у мусульман во время Рамадана), на котором выступил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил о независимости судебной системы страны, осудил протесты и пообещал, что Турция не поддастся «уличному террору».

Вероника Вишнякова