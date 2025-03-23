Делегация России прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США

Председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин сообщил ТАСС, что российские делегаты прибыли в столицу Саудовской Аравии для участия в консультациях экспертных групп России и США. Встреча состоится утром 24 марта.

Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны намерены обсудить безопасность судоходства в Черном море. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков говорил, что президент Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и директора ФСБ Сергея Беседу возглавлять российскую сторону в переговорах.

Вчера в интервью телеканалу «Звезда» господин Карасин заявил, что российская делегация направляется на переговоры с коллегами из США с «боевым и конструктивным» настроем. Он добавил, что не рассчитывает решить все вопросы, стоящие на повестке дня, однако верит, что в некоторых аспектах стороны смогут прийти к соглашению.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Третьим будет».