Песков: Путин сам выбирал переговорщиков от России для консультаций с США

Сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, которые возглавят российскую делегацию на встрече с США в Эр-Рияде,— опытнейшие переговорщики c богатым опытом работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин лично поручил им вести переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде состоятся 24 марта. Как говорил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны обсудят в первую очередь инициативу по безопасности судоходства в акватории Черного моря.

О контактах США и России — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян