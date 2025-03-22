Карасин: делегация РФ будет бороться в Эр-Рияде за решение хотя бы одного вопроса

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что российская делегация направляется на переговоры с коллегами из США в Эр-Рияде с «боевым и конструктивным» настроем. Российскую сторону возглавят советник директора ФСБ Сергей Беседа и господин Карасин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью телеканалу «Звезда» сенатор отметил, что не рассчитывает на разрешение всех вопросов касательно урегулирования отношений между Москвой и Вашингтоном, однако верит, что в некоторых аспектах стороны смогут прийти к соглашению.

«Прежде всего у нас есть один вопрос, по которому мы будем (работать). По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса»,— рассказал представитель комитета Совфеда. Григорий Карасин и Сергей Беседа прибудут в столицу Саудовской Аравии 23 марта.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал господина Карасина и господина Беседу «опытнейшими переговорщиками» с «богатым опытом работы». Он добавил, что президент России Владимир Путин лично назначил их возглавлять переговоры. По сообщению помощника президента России Юрия Ушакова, стороны обсудят шаги по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

О контактах США и России — в материале «Ъ» «Красивых слов много, возможностей мало».