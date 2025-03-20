Делегацию России на переговорах с США возглавит советник директора ФСБ

Представители России и США встретятся в Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогу телефонного разговора с советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолцем. Российскую делегацию возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Беседа

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Беседа

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике. Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными»,— сказал Юрий Ушаков.

По словам господина Ушакова, экспертые группы двух стран соберутся для того, чтобы проработать инициативу по безопасности судоходства в акватории Черного моря. Составы делегаций для переговоров утверждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Новость дополняется