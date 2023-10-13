Генерал Сергей Беседа: чем известен «очень проблемный для Украины человек»

12 октября глава разведки Украины Кирилл Буданов, отвечая в интервью на вопрос, кто из российских генералов сейчас представляет наибольшую опасность для Украины, назвал «очень проблемным человеком» руководителя пятой службы ФСБ России Сергея Беседу. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Беседа

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Беседа

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Орестович Беседа родился в 1954 году. В 2003 году занял пост заместителя главы департамента—начальника управления координации оперативной информации департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ России. Через год стал главой этого департамента. С 2009 года занимает должность руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ (пятая служба). Служба осуществляет деятельность за рубежом, ее сотрудники работают советниками во многих российских посольствах и торговых представительствах.

В 2012 году Сергей Беседа входил в состав оргкомитета по председательству России в ШОС и БРИКС. В феврале 2014 года находился в Киеве, отвечал за защиту посольства РФ и других российских учреждений в городе.

В октябре 2014 года подписал соглашение о взаимной защите секретной информации с директором канцелярии Совета по национальной безопасности и защите секретной информации правительства Сербии Гораном Матичем.

В 2018 году сообщил журналистам, что ФСБ считает украинские спецслужбы причастными к гибели главы ДНР Александра Захарченко. В 2019 году обвинил США в причастности к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в северные районы Афганистана для дестабилизации ситуации на границах СНГ.

В 2019 году входил в состав Межведомственной комиссии по участию РФ в G8 и G20. В том же году написал письмо начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой с критикой законопроекта о создании единой базы персональных данных граждан РФ.

В марте 2022 года журналист Андрей Солдатов (объявлен в РФ в розыск) заявлял об аресте Сергея Беседы. В СМИ тогда циркулировали сообщения о том, что пятая служба ФСБ отвечала за сбор информации о политической ситуации на Украине накануне СВО. Следственный комитет России не подтверждал арест генерала. В феврале 2023 года господин Беседа присутствовал на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Москве.

С 2014 года находится под санкциями США, Швейцарии, ЕС, Украины, Великобритании и Австралии.