Третьим будет

Делегации России и Украины проведут отдельные встречи с представителями США в Саудовской Аравии перед непрямыми переговорами при американском посредничестве. Контакты в Эр-Рияде призваны сблизить позиции сторон по вопросу о перемирии, параметры которого остаются неясными, притом что администрация США считает их первым шагом к завершению конфликта на Украине. Перед сеансом американской челночной дипломатии президент Трамп призвал стороны готовиться к «разделу территорий», а его спецпосланник Стив Уиткофф пошел еще дальше. Назвав вопрос о новых регионах «центральным», он напомнил о прошедших в них референдумах и фактически признал обоснованность их вхождения в состав РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самый оптимистичный прогноз в связи с предстоящими в Эр-Рияде переговорами дала глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс (справа), по словам которой до полного прекращения огня на Украине остался «всего один шаг»

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Самый оптимистичный прогноз в связи с предстоящими в Эр-Рияде переговорами дала глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс (справа), по словам которой до полного прекращения огня на Украине остался «всего один шаг»

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Россия и США вступают в новый раунд переговоров по Украине, которые пройдут в Эр-Рияде в понедельник, 24 марта в формате экспертной встречи, на которой Москву будут представлять председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

«Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо работать. По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса»,— заявил в интервью телеканалу «Звезда» накануне отлета в Эр-Рияд Григорий Карасин. Ранее господин Карасин сообщил «РИА Новости», что вылетающая в воскресенье в Эр-Рияд российская делегация планирует во вторник, 25 марта вернуться в Москву.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков 20 марта, указал на то, что встреча экспертных групп России и США в основном будет связана с проработкой перспектив реализации инициативы трехлетней давности, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Господин Ушаков напомнил, что в июле 2022 года пакетные договоренности по черноморской инициативе были заключены при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, но в полном объеме так и не заработали.

Инициированная Вашингтоном серия дипломатических контактов в Саудовской Аравии предусматривает также отдельные переговоры представителей администрации США с делегацией из Киева, в которую вошли министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Зеленского Павел Палиса.

Пообщавшись с делегациями России и Украины по отдельности, американские посредники после этого намерены провести 24 марта их непрямые переговоры в одном из отелей саудовской столицы.

О том, как это должно происходить, в интервью программе The Glenn Beck Program на телеканале ABC News рассказал спецпосланник США Кит Келлог, который курирует контакты с украинским руководством.

«На этой неделе мы организуем технические группы для непрямых переговоров в Саудовской Аравии, когда обе стороны сидят в разных комнатах и мы спрашиваем одну сторону: "Каковы ваши условия?". Затем идем к другой стороне и спрашиваем ее об их условиях. Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде»,— сообщил господин Келлог.

Полный состав переговорной команды из Вашингтона американская сторона до последнего момента предпочла не разглашать. «Я не собираюсь говорить о конкретных лицах. Это высокопоставленные чиновники»,— заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс 21 марта.

За день до этого Кит Келлог, впрочем, сообщил, что в американскую делегацию войдут члены его команды, представители команды помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолца, а также глава отдела политического планирования Госдепа США Майкл Энтон.

В Москве, Вашингтоне и Киеве по-разному оценивают перспективы предстоящих контактов. «Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа. Предстоит погрузиться в детали»,— заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на его реплику о том, что «есть ощущение, что отношения России и США наладятся» и «вот-вот решится украинский вопрос».

В то время как российская сторона называет требующей усилий, но достижимой целью частичное перемирие, в Киеве не скрывают в связи с этим своего разочарования.

Украинская сторона настаивает, что Москва умышленно уходит от обсуждения предложения о 30-дневном полном перемирии на море, в воздухе и на суше, согласованном в ходе американо-украинских переговоров в Джидде. «Я не могу предсказать, чем закончится эта встреча. Однако было бы весьма желательно, чтобы она завершилась каким-либо результатом, который приблизил бы нас к полному прекращению огня»,— заявил в конце недели Владимир Зеленский.

В Вашингтоне на встречу в Эр-Рияде смотрят с оптимизмом. По словам главы пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, до полного прекращения огня на Украине остался всего один шаг, после которого «мы сможем начать говорить не просто об установлении мира на неделю или шесть месяцев, а о долгосрочном мире».

Отвечая на болезненный для Киева и его европейских союзников вопрос об инициативе по полному прекращению огня, которое, как они настаивают, срывает Россия, президент Трамп в преддверии переговоров в Эр-Рияде фактически подыграл Москве. В беседе с журналистами в Белом доме президент США категорически не согласился с утверждениями, что Россия фактически отвергла американские предложения о прекращении огня. «Он (Владимир Путин.— “Ъ”) ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций»,— заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос, следует ли США ужесточать рестрикции против России, поскольку президент РФ якобы отверг идею о прекращении огня на Украине.

Сославшись на свои контакты с лидерами России и Украины, Дональд Трамп сообщил: «У нас уже сейчас, кажется, наметились очертания сделки».

«Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение. Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее»,— заявил Дональд Трамп.

В свою очередь, спецпосланник президента Стив Уиткофф, которого считают «голосом Трампа», накануне переговоров в Эр-Рияде сделал ряд громких заявлений о личных отношениях лидеров США и России, их возможной встрече и об условиях будущего мирного соглашения по Украине.

В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону Стив Уиткофф отметил, что лидеры двух стран направляют друг другу сигналы о готовности к диалогу. «Знаете, все перешло в личную плоскость. Президент Путин заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и вручил его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу. Я привез и передал ему. Трамп был по-настоящему тронут»,— сообщил господин Уиткофф.

Впрочем, самое сенсационное признание представителя ближайшего окружения Трампа касалось статуса присоединившихся к России регионов и их признания международным сообществом.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым и еще два. Они русскоговорящие. Там были референдумы, и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российской юрисдикцией»,— заявил Стив Уиткофф.

По его словам, США ведут «очень позитивное» обсуждение с Россией по этому вопросу, в то время как Украине неизбежно придется провести новые президентские выборы и найти способ признать новые территориальные реалии, о которых в Киеве «никто не хочет говорить». «Это как слон в комнате. Слон в комнате — это конституционные вопросы внутри Украины, касающиеся того, что они могут уступить в плане территорий. Россия де-факто контролирует эти территории. Вопрос в том, признает ли мир их российскими. Сможет ли Зеленский политически выжить, если признает это? Это центральный вопрос конфликта»,— пояснил спецпосланник президента США.

Сергей Строкань