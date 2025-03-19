На белом глазу

Европейская комиссия обнародовала в среду,19 марта, Белую книгу по обороне Евросоюза. Общая суть предложений ожидаемо сводится к тому, что Европа должна тратить на оборону больше, закупать вооружения сообща и делать ставку на европейских производителей в противовес американским. Кроме того, в документе не забыли и про Украину, предложив интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас и комиссар по обороне Европейского союза Андрюс Кубилюс на презентации Белой книги Евросоюза в Брюсселе, Бельгия

Фото: Yves Herman / Reuters Глава европейской дипломатии Кая Каллас и комиссар по обороне Европейского союза Андрюс Кубилюс на презентации Белой книги Евросоюза в Брюсселе, Бельгия

Фото: Yves Herman / Reuters

Презентовать Белую книгу Евросоюза по обороне в Брюсселе изначально рассчитывали с большой помпой. Однако на фоне стремительно меняющихся событий вокруг конфликта на Украине многие из предложений в этой сфере пришлось обнародовать несколько раньше официального релиза документа.

Так, еще на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила план из пяти пунктов по перевооружению континента (ReАrm Europe), предложив мобилизовать на эти цели до €800 млрд в ближайшие годы. Эта сумма включает в себя новый инструмент в размере €150 млрд в виде займов для государств-членов, которые предполагается потратить на совместные закупки в сфере обороны и безопасности.

Нельзя сказать, что в прошлые годы Европа очень уж сильно скупилась на свои оборонные нужды — в 2024 году страны—члены ЕС вложили в эту сферу рекордные средства в размере €326 млрд. Однако последние оценки показали, что для устранения критических пробелов в военных возможностях объединения в течение следующего десятилетия потребуется не менее €500 млрд.

Тратить названные госпожой фон дер Ляйен деньги европейцам, разумеется, предложили с умом. В нынешней Белой книге подчеркивается, что «увеличение расходов на оборону должно идти рука об руку со значительной консолидацией европейской оборонно-промышленной базы». А для этого европейским странам необходимо закупать оборонное оборудование сообща.

«Координация расходов усиливает переговорные позиции государств-членов, снижает цены за единицу продукции и усиливает промышленную консолидацию»,— отмечается в 20-страничном документе.

При этом руководство Евросоюза открыто предлагает себя «в качестве центрального органа по закупкам от имени» стран — по примеру того, как в период пандемии COVID-19 ЕК взяла на себя главенствующую функцию по закупке вакцин для всех членов союза. Впрочем, с учетом хорошо и давно известного нежелания ряда стран ЕС передавать свои полномочия в области обороны в руки Брюсселя документ заверяет, что Брюссель вовсе не стремится подмять все под себя. «Государства-члены останутся у руля обороны, одновременно извлекая выгоду из добавленной стоимости, предлагаемой ЕС, и в полной мере используя единый рынок»,— отмечается в документе.

Кроме того, в процессе подготовки Белой книги была проведена своего рода «инвентаризация» тех военных сфер, над которыми необходимо срочно и приоритетно работать. Так, документ определяет семь областей, в которых у Европы есть заметные пробелы: системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотники и системы защиты от них, современные артиллерийские системы (включая высокоточные и дальнобойные ракеты), боеприпасы, информационные системы и искусственный интеллект, а также боевые возможности на суше, море и в воздухе.

При этом — во многом внемля призывам Франции, чей лидер Эмманюэль Макрон давно призывал коллег-европейцев поддержать производителей вооружений с континента,— Белая книга вводит принцип «европейской преференции». По сути, это рекомендация странам—членам ЕС в первую очередь искать вооружения на рынке Евросоюза.

Впрочем, документ признал и очевидное: «Европейские преференции будут эффективны только в том случае, если будут доступны соответствующие европейские продукты».

И предложил возможное решение на случай отсутствия искомых вооружений в самой Европе: для оборонных систем, для которых нет решения ЕС, «государства-члены должны рассмотреть возможность объединения и консолидации своего спроса в пользу единомышленников из третьих стран, требующих полного контроля». Ранее в числе таких дружественных объединению стран в прессе называли Японию и Южную Корею, а также Великобританию и Канаду.

Упор на свои вооружения ЕС не стал прямо противопоставляться закупкам оружия в США. Тем не менее в Белой книге отчетливо прослеживается мысль, что с приходом Дональда Трампа Вашингтон перестал быть для Европы столь надежным и предсказуемым партнером по безопасности, каким был раньше. «Европа не может воспринимать гарантии безопасности США как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение силы НАТО»,— отмечается в документе.

Ряд стран ЕС уже начал потихоньку переосмысливать роль американских оборонных компаний в своих национальных планах перевооружения. Так, на текущей неделе Португалия заявила, что, учитывая изменения в политике США, власти готовятся пересмотреть вопрос о покупке истребителей F-35. Президент Франции, встречавшийся 18 марта за ужином в Берлине с будущим немецким канцлером Фридрихом Мерцем, по некоторой информации, пытался убедить своего будущего немецкого коллегу приобрести французскую систему ПВО SAMP/T вместо американской Patriot и истребители Rafale вместо F-35.

Наконец, интересным тезисом Белой книги стала прописанная там стратегическая цель по интеграции «украинской оборонной промышленности в европейскую».

В документе подчеркивается необходимость «поощрения прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность». Кроме того, ЕС вновь призвал к немедленной военной поддержке Киева для удовлетворения его краткосрочных потребностей: обеспечение противовоздушной обороны (при помощи высокоточных ракет и беспилотников), «1,5 млн крупнокалиберных снарядов в течение 2025 года» и продолжение тренировочных миссий для украинских вооруженных сил.

Наталия Портякова