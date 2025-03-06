В Кремле заявили, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений

Россия не поддастся на провокацию со стороны Польши и не втянется в гонку вооружений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что президент России Владимир Путин придумает, как этого не допустить. Об этом пресс-секретарь главы государства заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией. В первую очередь страны Евросоюза должны увеличить финансирование оборонной промышленности, сказал он.

«Можно только выразить сожаление, что из Варшавы, из Парижа такие конфронтационные, я бы даже сказал, милитаристские заявления звучат. Это говорит о том, что Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас предлагается между Москвой и Вашингтоном»,— отметил господин Песков. При этом нельзя исключать, что европейцы «почувствуют, в какую сторону дует ветер», подчеркнул пресс-секретарь президента.

5 марта в телеобращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о попытке России превратить конфликт с Украиной в глобальный. Он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. По его словам, в свете напряженности в отношениях с США Европе необходим общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски. Кремль счел это заявление конфронтационным.

Подробнее о речи господина Макрона — в материале «Ъ».