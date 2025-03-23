Главные новости за неделю 17-23 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Период технологической разводки мостов через Неву перед началом сезона навигации стартовал в Петербурге с 17 марта. Первыми развели Благовещенский, Литейный и мост Александра Невского, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. В течение недели, кроме упомянутых переправ, разводили также Дворцовый, Биржевой, Большеохтинский и Володарский мосты.

Федеральная правительственная комиссия одобрила предоставление администрации Санкт-Петербурга казначейского инфраструктурного кредита на строительство метро. Речь идет о сумме в размере 2,248 млрд рублей. Как сообщили в городском комитете финансов Петербурга, кредит будет выдан на участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская». Заемные средства нужны для того, чтобы рассчитаться с более ранними обязательствами, пояснили в Смольном.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор бывшему главе Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе, а также его предполагаемым соучастникам Владимиру Карпинскому и Анатолию Мотылю. Первый приговорен к 10 годам ИК общего режима, остальные фигуранты оправданы. Кулибабе инкриминировали убийство (ст. 105 УК РФ), также вместе с возможными подельниками он проходил по статьям «покушение на убийство» (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) и «бандитизм» (ст. 209 УК РФ). Фигурант вину не признал, однако присяжные посчитали его виновность доказанной.

АО «Ленфильм» не перейдет под контроль комитета по культуре Санкт-Петербурга, как ранее предлагал Союз кинематографистов Петербурга, студию также не ждет перепрофилирование, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании в Госдуме. По ее словам, сейчас проходит смена совета директоров «Ленфильма». На самой площадке заявили, что никаких распоряжений об этом пока не поступало. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Пивоваренной компании «Балтика» не удалось осуществить намерение о покупке двух заводов в регионах. Сделка по приобретению производителей пива — ОАО «Букет Чувашии» и ОАО «Булгарпиво» — сорвалась. По данным «Ъ», переговоры прекратились, поскольку стороны не смогли договориться о цене. Общая сумма сделки оценивалась в 2,7 млрд рублей.

Военный вертолет потерпел крушение в районе деревни Шуговицы в Волосовском районе Ленобласти. В Минобороны РФ сообщили, что это был вертолет Ми-28, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Члены экипажа погибли. На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Также к месту аварии вылетели члены комиссии ВКС.

ПАО «Группа ЛСР» приобрело гостиничный комплекс Ibis на Лиговском проспекте, 54, а также строящуюся вторую очередь отеля. Площадь двух объектов почти доходит до 29 тыс. кв. м. Номерной фонд отеля составит 412 номеров, после того, как вторая очередь будет возведена. Рыночная стоимость гостиницы составляет 1,1 млрд рублей, строящегося отеля — 1,6 млрд рублей.

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге вновь была избрана Анна Митянина. Голосование по ее кандидатуре состоялось 19 марта в Законодательном собрании города. Депутатам парламента предстояло сделать выбор между действующим детским омбудсменом и Ярославом Белоусовым, который руководит сектором правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории отечественной сборной. Рекордный, 31-й гол футболист забил в рамках товарищеского матча Россия — Гренада, который 19 марта прошел на стадионе имени Льва Яшина в Москве. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Полиция Санкт-Петербурга провела рейд по выявлению нарушений среди электровелосипедистов. К административной ответственности за пять дней привлекли почти 1000 водителей, сообщили в региональном управлении МВД РФ. Проверке подверглись 1,5 тыс. водителей. В порядка 66% случаев электровелосипедисты нарушили правила дорожного движения.

ГБУК ЛО «Музейное агентство» завершило торги по продаже усадьбы «Утешение» в Кингисеппском районе Ленобласти. Стоимость объекта выросла за время проведения аукциона с 4 тыс. до 10 млн рублей, следует из карточки лота в системе ГИС «Торги». Однако процесс заключения договора был приостановлен из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В четверг, 20 марта силовики пришли с масштабным рейдом на территорию Апраксина двора в Петербурге. В проверке приняли участие свыше 500 сотрудников полиции и Росгвардии. В ходе мероприятий был демонтирован 31 незаконный торговый объект и вручены повестки 33 мигрантам, не вставшим на воинский учет. На месте изъяли более 1 тыс. блоков контрафактных сигарет и других товаров на общую сумму около 5 млн рублей. Фотокорреспондент «Ъ-СПб» запечатлел, как выглядит после рейда Апраксин двор.

Публициста и советского диссидента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) приговорили к 16 годам лишения свободы. 67-летнего писателя признали виновным в оправдании терроризма и участии в «Форуме свободной России», признанном в РФ нежелательной организацией. Сам он не надеется выйти на свободу и заявляет, что спровоцировал свою посадку как политический жест.

На сайте Заксобрания появился проект постановления об обращении к министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением ограничить движение электровелосипедов на тротуарах. Депутаты предлагают установить, что по тротуару или пешеходной дорожке могут передвигаться граждане старше 14 лет на велосипедах, приводимых в движение исключительно мускульной силой. К тому же скорость движения не должна превышать 10 км/ч.

Сразу несколько известных жителей Петербурга скончались на этой неделе. В частности, стало известно о смерти поэта, актера и драматурга Вадима Жука, ушедшего из жизни в возрасте 78 лет. В субботу, 22 марта, появились сообщения о кончине бывшего председателя комитета по туризму Сергея Корнеева, главы Приморского района Алексея Никонорова, старейшего звукорежиссера «Ленфильма» Владимира Персова и знаменитого фотохудожника Валентина Самарина.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о совершении преступлений бывшими сотрудниками полиции в Петербурге. Речь идет о преступной группе организаторов незаконной миграции, которых также подозревают в коррупционных преступлениях. Одним из фигурантов дела является экс-начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев. В настоящий момент он скрывается от правоохранителей и объявлен в розыск.