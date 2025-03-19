Анну Митянину избрали детским омбудсменом в Петербурге на второй срок

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге вновь избрана Анна Митянина. Голосование по ее кандидатуре состоялось 19 марта в Законодательном собрании города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина (посередине)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина (посередине)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутатам парламента предстояло сделать выбор между действующим детским омбудсменом и Ярославом Белоусовым, который руководит сектором правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, госпожа Митянина за 2024 год сделала немало в своей работе — помогала семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также ее деятельность была направлена на профилактику преступности, обеспечение безопасности и восстановление нарушенных прав несовершеннолетних.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на должность председателя контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга выдвинули Константина Желудкова.

Татьяна Титаева