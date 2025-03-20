Полтысячи сотрудников полиции и профильных ведомств проводят рейд на Апрашке

В четверг, 20 марта силовики пришли с масштабным рейдом на территорию Апраксина двора в Петербурге. Как рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Игорь Потапенко, в проверке принимают участие свыше 500 сотрудников полиции, Росгвардии, органов военного управления, миграционной службы, комитета по контролю за имуществом, комитета имущественных отношений и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Игорь Потапенко Фото: Telegram-канал вице-губернатора Игорь Потапенко

Как рассказал господин Потапенко, помимо изъятия контрафактной продукции, автомобилей и техники, а также сноса незаконных ларьков и построек, силовики проверяют иностранцев на предмет законности их пребывания в стране. В случае же, если гражданство получено, речь идет о постановке на воинский учет, добавил вице-губернатор.

«Коллеги продолжают работу, и точными цифрами по результатам выезда я поделюсь позже»,— сообщил Игорь Потапенко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Апраксином дворе нашли контрафактные сигареты, также в ходе рейда выявили более 30 нелегалов.

Дарья Астанина