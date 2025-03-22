Знаменитый петербургский фотограф Валентин Самарин умер на 97-м году жизни

В возрасте 96 лет скончался знаменитый петербургский фотохудожник Валентин Самарин. Печальную новость сообщили 22 марта в городском комитете по культуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ

Господин Самарин был известен как постоянный участник организованных в 1978 году художником Тимуром Новиковым выставок в знаменитой бывшей церкви «Кирилла и Мефодия». Свои фотографии сам фотограф называл sanki — энергетические проекции метафизического измерения, выявленные фотографическими средствами.

Работы фотохудожника впервые были показали в октябре 1974 года на выставке независимой фотографии «Под парашютом», прошедшей в квартире поэта андеграунда Константина Кузьминского. В целом за свою жизнь Валентин Самарин провел более 90 выставок по всему миру.

Отметим, что 22 марта 2025 года в Петербурге вполне может войти в историю как «день некрологов» — в эту субботу стало известно о кончине сразу нескольких известных в городе людей. В частности, ушли из жизни бывший председатель комитета по туризму Сергей Корнеев, глава Приморского района Алексей Никоноров и старейший звукорежиссер киностудии «Ленфильм» Владимир Персов.

Андрей Цедрик