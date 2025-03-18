Минобороны подтвердило данные о крушении в Ленобласти вертолета Ми-28, экипаж погиб

В Минобороны РФ подтвердили информацию о крушении вертолета Ми-28 в Ленинградской области. Об этом «Ъ-СПб» сообщил источник в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, вертолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над территорией Ленобласти. Члены экипажа погибли.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Также к месту аварии вылетели члены комиссии ВКС.

Как ранее писал «Ъ-СПб», вертолет потерпел крушение в районе деревни Шуговицы в Волосовском районе Ленобласти.

Дарья Астанина