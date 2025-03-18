Ленфильм оставят на балансе

АО «Ленфильм» не перейдет под контроль комитета по культуре Санкт-Петербурга, как ранее предлагал Союз кинематографистов Петербурга, студию также не ждет перепрофилирование, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании в Госдуме. По ее словам, сейчас проходит смена совета директоров «Ленфильма». На самой площадке заявили, что никаких распоряжений об этом пока не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На думском заседании отвергли идею о передаче студии в ведение Смольного, которую в январе предложил Союз кинематографистов Санкт-Петербурга. Обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову было инициировано ответственным секретарем Союза Александром Бабаяном. Он отметил, что Министерство культуры РФ не способно эффективно управлять студией из Москвы, поэтому предпочтительнее привлечь к работе местных специалистов.

Его идею не поддержали на федеральном уровне. «В части поддержки "Ленфильма" мы останемся с ним всегда как профильное ведомство. Совершенно точно понятно, что он закрыт не будет и никогда не будет перепрофилирован, никогда не будет коммерческого центра»,— считает госпожа Любимова.

Спасением «Ленфильма» от банкротства продолжат заниматься сотрудники Минкульта РФ вместе с Росимуществом, которое владеет акциями киностудии. На данный момент в ведомстве уже провели несколько совещаний, на которых разрабатывается стратегия по выходу из кризисной ситуации. Как утверждает министр, в студии проходит смена членов совета директоров АО «Ленфильм» на тех специалистов, которые смогут преодолеть сложившуюся ситуацию. В студии сообщили, что пока распоряжений относительно кадровых перестановок нет и все члены совета находятся на прежних позициях.

В совет директоров входят режиссер Алексей Герман-младший, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

При этом на сайте «Ленфильма» все еще указан Федор Бондарчук, который ушел с позиции председателя в декабре 2024 года. Как сообщила его представитель Мария Далакян, это произошло из-за увеличения рабочей занятости в Art Pictures Studio и «НМГ Студии». Также пост гендиректора «Ленфильма» покинул Эдуард Суворов — его сменила Надежда Андрющенко, занимавшая должность директора службы безопасности.

В то же время именно на председательство Федора Бондарчука пришелся кризис в компании. Режиссер стал главой совета с протекции Минкульта РФ в 2012 году. Через год после его назначения студия взяла кредит у ВТБ на 1,5 млрд рублей, а спустя семь лет на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) была опубликована информация о задолженности в размере 2,2 млрд рублей перед банком. После чего президент ВТБ Андрей Костин предупредил, что в случае отсутствия субсидии от государства на погашение кредита студии придется объявить дефолт.

Тогда кризисной ситуации избежать удалось с помощью выделения денег из госбюджета для погашения долга. К тому же в 2021 году «Ленфильм» получил право на часть дохода от использования «золотой коллекции» (более тысячи фильмов, снятых на студии до 1992 года, при этом 50% дохода перечисляется в Госфильмофонд.— «Ъ-СПб»), что тоже должно было улучшить его финансовое состояние.

Однако на данный момент у «Ленфильма» есть непогашенная задолженность и ряд открытых судебных разбирательств, включая дело о банкротстве по иску ООО «Компания Радмир» и иск от Росимущества, связанный с выплатой дивидендов. Также студию могут признать несостоятельной — первое заседание по делу о банкротстве студии пройдет, согласно картотеке арбитражных дел, 22 апреля. Истцом выступает ростовская компания «Радмир», а общая сумма исковых требований составляет 6,1 млн рублей.

Стефания Барченкова