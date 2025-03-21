В ходе рейда на Апраксином дворе снесли 31 павильон и вручили 33 повестки

Во время рейда на Апраксином дворе 20 марта демонтировали 31 незаконный торговый объект и вручили повестки 33 резидентам, получившим гражданство РФ и не вставшим на воинскийучет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко.

Специалисты изъяли более 1000 блоков контрафактных сигарет и других товаров на общую сумму около 5 млн рублей, шесть автомобилей и один прицеп. Также силовики выявили 25 нелегальных мигрантов.

«Всего с ноября прошлого года на Апраксином дворе мы привлекли к ответственности за незаконную торговлю более 200 граждан, изъяли товаров на сумму около 15 млн рублей. Освободили 15 участков общей площадью 300 квадратов, получили и реализовали судебные решения по сносу несанкционированных пристроек к корпусам» — говорится в посте вице-губернатора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в прошедшем рейде приняли участие более 500 сотрудников полиции, Росгвардии, органов военного управления, миграционной службы, комитета по контролю за имуществом, комитета имущественных отношений и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Артемий Чулков