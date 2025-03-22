Проработавший на «Ленфильме» 55 лет звукорежиссер Персов скончался в Петербурге

Из жизни ушел старейший звукорежиссер киностудии «Ленфильм», трижды лауреат премии НИКА, заслуженный деятель искусств России Владимир Персов. О его смерти сообщили в пресс-службе киностудии 22 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм» Фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»

Свою карьеру в «Ленфильме» Персов начал в 1969 году с должности механика по обслуживанию звукотехники и прошел все ступеньки профессии. Впервые в качестве звукооператора он работал над фильмом «Соперницы» режиссера Виктора Садовского.

Персов также преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры. Благодаря ему в России появились известные звукорежиссеры. Заслуженный деятель принял участие в выпуске множества фильмов. Среди них «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие», «Левша», «Миф», «Дни затмения», «Спаси и сохрани» и многие другие.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что скончался бывший председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, ему было 55 лет.

Татьяна Титаева