Как выглядит Апраксин двор после масштабного рейда полиции и Росгвардии

Фотокорреспондент «Ъ-СПб» побывал на территории Апраксина двора в центре Петербурга после масштабного рейда полиции, Росгвардии и сотрудников комитетов Смольного по вопросам законности и контролю за имуществом. Публикуем кадры с территории рынка.

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Напомним, что во время последнего рейда на Апраксином дворе 20 марта демонтировали 31 незаконный торговый объект и вручили повестки 33 резидентам, получившим гражданство РФ и не вставшим на воинский учет.

Как сообщал «Ъ-СПб» со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Потапенко, специалисты изъяли на месте более 1 тыс. блоков контрафактных сигарет и других товаров на общую сумму около 5 млн рублей, шесть автомобилей и один прицеп. Также силовики выявили 25 нелегальных мигрантов.

Андрей Цедрик