«Балтика» не смогла договориться о покупке двух пивоваренных заводов в регионах

Пивоваренной компании «Балтика» не удалось осуществить намерение о покупке двух заводов в регионах. Сделка по приобретению производителей пива — ОАО «Букет Чувашии» и ОАО «Булгарпиво» — сорвалась. По данным «Ъ», переговоры прекратились, поскольку стороны не смогли договориться о цене. Общая сумма сделки оценивалась в 2,7 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Близкие к несостоявшейся сделке источники утверждают, что «Балтике» нужны были не столько производственные линии по разливу пива двух региональных предприятий, сколько их мощности по переработке солода. По словам экспертов, хотя указанные компании являются достаточно крупными для региональных производителей, в общем производстве пива в РФ их доля, тем не менее, не превышает 1%.

О планах «Балтики» купить пивоваренные заводы «Букет Чувашии» в Чебоксарах и «Булгарпиво» в Набережных Челнах «Ъ-СПб» писал в ноябре 2024 года. 100% акций первого предприятия эксперты тогда оценили в 2 млрд руб., второго — примерно в 700 млн рублей.

Подробнее о несостоявшейся сделке — в материале «Ъ» «"Букет Чувашии" хорошо стоит».

Андрей Цедрик