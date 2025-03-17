Суд приговорил петербургского криминального авторитета Кулибабу к 10 годам колонии

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор бывшему главе Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе, а также его предполагаемым соучастникам Владимиру Карпинскому и Анатолию Мотылю. Кулибаба приговорен к 10 годам ИК общего режима, остальные фигуранты оправданы, сообщает из зала суда в понедельник, 17 марта, корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговоренный к 10 годам ИК общего режима бывший глава Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Приговоренный к 10 годам ИК общего режима бывший глава Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимиру Кулибабе инкриминировали убийство (ст. 105 УК РФ), также вместе с возможными подельниками он проходил по статьям «покушение на убийство» (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) и «бандитизм» (ст. 209 УК РФ). Фигурант вину не признал, однако присяжные посчитали виновность Кулибабы доказанной, как и Мотыля, который, согласно вердикту, тем не менее, заслуживает снисхождения. В свою очередь, Карпинского присяжные признали причастным только к участию в банде, однако дело в этой части было прекращено в связи с истечением сроков давности.

В итоге суд оправдал Карпинского и Мотыля в связи с их непричастностью к совершению преступлений, признав за ними право на реабилитацию.

Напомним, что бывший глава Федерации вольной борьбы Петербурга находится в заключении с декабря 2021 года по обвинению в бандитизме и организации двойного убийства — криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда и сотрудника милиции Кирилла Угольникова. В феврале текущего года присяжные признали Владимира Кулибабу виновным. Прокуратура просила для него 14 лет колонии.

Подробнее об этом уголовном деле — в материале «Ъ-СПб» «Минус — бандитизм, два трупа — в уме».

Андрей Цедрик